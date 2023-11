Czy Bradley Cooper został Irinę Shayk i dziecko? Zdaniem magazynu "OK! Australia" aktor szuka domu dla siebie i Lady Gagi! Plotki o romansie pary nie cichną od kilku tygodni. Jednak nikt nie przypuszczał, że reżyser zostawi swoją rodzinę! Jak uspokaja nas portal "Gossip Cop" wszystko jest wielką plotką. Ale czy na pewno nie ma w tym ziarka prawdy?

Reklama

Cooper i Gaga zamieszkają razem?

Od kiedy do kin wszedł film "Narodziny gwiazdy" wszyscy zastanawiają się, czy Bradleya Coopera i Lady Gagę coś łączy? Aktorzy nie tylko fenomenalnie wcielili się w swoje role pozwalając widzom uwierzyć w gorące uczucie między postaciami. Ale i ponoć na planie produkcji między aktorami tak iskrzyło, że ekipa nie miała wątpliwości, że tych dwoje potajemnie się ze sobą spotyka.

Zobacz także: Zobacz, jak Irina Shayk walczy o serca Bradleya Coopera!

Od wielu tygodni plotki o uczuciu pary podsyca również fakt, że Gaga jest singielką. A także występ Gagi i Brada na Oscarach, z którego gwiazdy wróciły z nagrodą do domu. Niestety choć Cooper ma piękną dziewczynę i dziecko, to Hollywood widziało już niejedno takie rozstanie, więc wszystko w najbliższym czasie może okazać się prawdą...

Kilka dni temu magazyn "OK! Australia" informował nas, że Gaga sprzedaje swój dom w Malibu, ponieważ "poluje na miłość gdzie indziej". Zdaniem informatora gazety Irina jest ponoć mocno skupiona na wychowaniu córeczki, co nie do końca podoba się Bradleyowi. Cooper i Gaga ponoć zaczęli szukać dla siebie domu, a ich relacja zaczęła chodzić w "w kolejną fazę związku".

Oboje są dla siebie bardzo atrakcyjni - powiedział informator "OK!"

Po wstrząsających doniesieniach magazynu wszystkiemu zaprzeczył rzecznik prasowy artystów, z którym skontaktował się "Gossip Cop". Ponad to Bradley i Irina byli ostatnio widziani na kolacji u Jennifer Garner. Ponoć nic nie wskazywało na kryzys między parą. Aktor i modelka wciąż się kochają i nie widzą świata poza sobą i oczywiście córeczką. ;)

Czy plotki o romansie Gagi i Coopra niedługo się skończą?

Bradley i Irina od 2 lat są rodzicami

East News

Reklama

Zobacz także: Lady Gaga chce być jak Irina Shayk! Która wygląda lepiej w białej sukience? Pojedynek!