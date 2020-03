Bradley Cooper i Irina Shayk pogodzili się! Czy para wróci do siebie?

Bradley Cooper i Irina Shayk uchodzili za jedną z najpiękniejszych i najbardziej dobranych par w Hollywood. Niestety, ponad rok temu ich związek przeszedł do historii. Plotkuje się, że powodem ich rozstania miał być romans Bradleya Coopera z Lady Gagą.

Teraz zagraniczna prasa donosi, że między aktorem a piękną modelką znowu zaczęło się układać. Czy to oznacza, że Bradley Cooper i Irina Shayk wrócą do siebie?

Bradley Cooper i Irina Shayk byli parą przez ponad cztery lata. Doczekali się nawet pięknej córeczki, której dali na imię Lea. To właśnie dla niej starają się zachować dobre relacje. Do tej pory różnie im to wychodziło. Być może Irina Shayk wciąż miała żal do byłego ukochanego. Plotkuje się bowiem, że Bradley Cooper wdał się w romans z Lady Gagą na planie filmu "Narodziny gwiazdy". Nigdy jednak nie potwierdzono tych informacji.

Okazuje się, że pojawiła się nadzieja dla relacji aktora z byłą ukochaną. Zagraniczna prasa podaje, że między nimi układa się coraz lepiej. Ponoć oboje zamieszkali blisko siebie w Nowym Jorku, aby móc spędzać jak najwięcej czasu z córeczką.

Jest najlepszym tatą, jest niezwykle związany z Leą i po równo dzieli się obowiązkami z Iriną. Nie ma tu miejsca na ego, stawia potrzeby swojej córki na pierwszym miejscu i na szczęście Irina robi to samo, dlatego wszystko tak dobrze funkcjonuje - donosi źródło Hollywood Life.

Przypomnijmy, że jeszcze niedawno plotkowano, że Bradley Cooper spotyka się z Katie Holmes. Para nie potwierdziła jednak tych informacji. My wolelibyśmy chyba, aby aktor wrócił do Iriny Shayk i znów tworzył z nią piękną i zgraną rodzinę. Podzielacie nasze zdanie?

East News

Bradley Cooper bez pamięci jest zakochany w swojej córeczce, której poświęca każdą wolną chwilę