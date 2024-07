Historia Bourjois

Jest opowieść o pięknie i o pragnieniu podkreślenia kobiecych wdzięków na przestrzeni dekad. Bourjois towarzyszyło całym generacjom kobiet w wielu przełomowych chwilach. Przez 150 lat Kolor, Radość i Autentyczność pozostały w sercu marki, która zna i kocha kobiety.

Reklama

Teatralne początki…

Bourjois po raz pierwszy pojawiło się w 1863 roku w teatralej dzielnicy Paryża – Grands Boulvards. Kreator marki – aktor Joseph-Albert Ponsin, stworzył makijaż dla aktorek w swoim własnym mieszkaniu. Jego pierwszymi produktami były tłuste, kolorowe kredki nazwane tak jak cechy charakterystyczne postaci, np. „Jaloux (Zazdrośnik), Vieillard (Starzec), Amoureux (Kochanek) i.. Romeo! Wizjoner i kosmetolog, Ponsin szybko rozszerzył gamę kosmetyków polepszając ich jakość i zwiększając różnorodność. W 1868, Alexandre-Napoleon Bourjois, współwłaściciel marki, przejął firmę i przyczynił się do jej rozwoju. Jego nazwisko zaczęło się pojawiać na produktach takich jak Rouge Fin czy Rouge Rosette Brune.

Bourjois… międzynarodowa marka „made in Paris”

W 1879, Bourjois przestało przynależeć tylko do świata teatru i stało się marką ogólnodostępną. Był to okres popularności kankana, Folies Bergeres. Napis na opakowaniu „Makijaż teatralny” został zastąpiony innym – „Wyjątkowy dostawca produktów upiększających dla kobiet”. Rozjaśniający jawajski puder ryżowy został natychmiast entuzjastycznie przyjęty przez kobiety na całym świecie, a rocznie sprzedawało się aż 2 mln sztuk na całym świecie. W 1898 katalog produktów Bourjois obejmował ponad 700 referencji, a wśród nich perfumy, pudry, róże i preparaty do pielęgnacji włosów. Produkty były eksportowane na cały świat, często dostawały medal na międzynarodowych wystawach za kreatywność i innowacyjność.

Narodziny gwiazdy… Evening in Paris!

W latach dwudziestych Bourjois było obecne w 120 krajach łącznie ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie wzrastało zapotrzebowanie na europejskie perfumy. W 1928 skomponowano zapach Evening in Paris! Były to pierwsze luksusowe perfumy sprzedawane w dostępnej cenie. Stworzone przez perfumiarza Ernesta Beaux odniosły sukces w Ameryce i po roku zostały wprowadzone we Francji pod nazwą Soir de Paris. Kombinacja goździka, jaśminu, irysa, prowansalskiej róży, wetiweru i drzewa sandałowego sprawiła, że zapach ten był kwiatowy, ciepły i intrygujący. Rozpoznawalność, oryginalność i siła Soir de Paris wynikały z faktu, że było to coś więcej niż zapach. To była spójna wizja i wizerunek, który przekraczał granice państw i kultur.

Produkty ikony… okrągłe pudełeczka!

Niemalże od początku istnienia okrągłe pudełeczka reprezentowały świat Bourjois. Urocze i eleganckie pudełeczka są pełne francuskiej radości życia. W 1912 powstały słynne róże do policzków Bourjois. Proces produkcji był rewolucyjny: mieszanina pudru i wody była formowana, następnie suszona i ręcznie polerowana. Różnorodność kolorów i efektów była idealnie dopasowana do potrzeb wielu kobiet. Obecnie sprzedaje się ok. 6 milionów okrągłych pudełeczek rocznie na całym świecie.

Zobacz także

Paryska dziewczyna: kobieca i śmiała!

Bourjois wybrał typową paryżankę na swoją muzę. Wyimaginowana postać – Babette, towarzyszyła kobietom w procesie emancypacji w latach dwudziestych. Jej look chłopczycy, niespożyta energia i wdzięk były inspiracją dla Paryżanek, które miały okazję śledzić losy Babette na łamach magazynów. Na plakacie z 1924 możemy przeczytać „ Róż, cień do powiek i perfumy Babette pokażą każdej kobiecie własną ścieżkę na drodze uwodzenia”. Dzisiaj Bourjois nadal jest marką inspirująca kobiety w Paryżu i na całym świecie.

Reklama

Bourjois… Przyjaciel kobiety.

Jednym z głównych celów Bourjois jest ułatwienie procesu upiększania. Od końca XIX wieku miniaturowe opakowania w połączeniu z eleganckim designem były zapowiedzią konceptu „kobiety dynamicznej”. Niezwykle praktyczny zestaw do makijażu nazwany „Ladies’ friend” Bourjois stworzyło w 1897. Było to małe cylindryczne opakowanie zawierające puder z puszkiem, pomadkę i kredkę do oczu. Obecnie w asortymencie Bourjois są mini lakiery do paznokci (niedostępne w Polsce), okragłe pudełeczka z lusterkiem i pędzelkiem, maskary z podwójnymi szczoteczkami… Produkty te są nieodłącznym elementem kosmetyczek kobiet na całym świecie! Gama produktów Bourjois liczy ponad 36o referencji i co roku poszerza się o kolejne innowacyjne produkty!