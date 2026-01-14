Małgorzata Socha pojawiła się w studiu programu "Halo tu Polsat", by promować nowy film. Po nagraniu aktorka udała się do piekarni, a następnie wsiadła do samochodu i ruszyła w trasę po Warszawie. Jak się okazało, przy okazji spotkała też Agnieszkę Dygant. Aktorki w mroźny dzień wybrały ciepłe, aczkolwiek dość oryginalne stylizacje. Małgorzata Socha, jak zwykle, zachwyciła, wybierając alternatywę dla puchówki i stawiając na hitową kurtkę après-ski. Tylko spójrzcie na te zdjęcia!

Małgorzata Socha i Agnieszka Dygant zimą nie wybierają puchówek

Małgorzata Socha ma wyraźnie kobiecy i nowoczesny styl, który łączy elegancję z funkcjonalnością i idealnie sprawdza się zarówno na czerwonym dywanie, jak i podczas codziennych wyjść. Aktorka często wybiera ponadczasowe fasony: dopasowane sukienki, klasyczne garnitury czy stylowe płaszcze, które podkreślają jej sylwetkę, ale nie są przesadnie ekstrawaganckie.Co więcej, Małgorzata Socha jest na bieżąco z aktualnymi trendami i zawsze dopasowuje stylizację do okazji, co pozwala jej na unikanie modowych wpadek.

Gwiazda "Przyjaciółek" jest też inspiracją dla innych kobiet, które często czerpią z jej stylu, tworząc własne zestawy. Teraz Małgorzata Socha została uchwycona przez paparazzi po wyjściu ze studia Polsatu, kiedy spotkała Agnieszkę Dygant. Obie aktorki w mroźny zimowy dzień postawiły na wygodne zestawy, ale co ciekawe, żadna z nich nie wybrała puchówki. Tym razem aktorki podbijały warszawskie ulice w kurtce w stylu après-ski i czarnym kożuszku. Do tego ciepłe śniegowce, wełniana czapka i mamy idealny look na zimowy dzień.

Małgorzata Socha pokochała modne dodatki

Małgorzata Socha podobnie, jak wiele gwiazd ogromną uwagę przywiązuje do stylowych dodatów. Gwiazda serialu "Przyjaciółki" może pozwolić sobie na torebki z najwyższej półki i właśnie sięgnęła po kultowy model torebki Miu Miu w ultra modnym brązowym kolorze. Ten prosty, minimalistyczny model stał się absolutnym hitem i choć nie jest tani, bo kosztuje ponad 12 tys. zł, to gwiazdy traktują go jako must have.

Aktorka ten model torebki wybrała do uzupełnienia codziennej stylizacji i trzeba przyznać, że był to strzał w dziesiątkę! Ta torebka jest boska!

