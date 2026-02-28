Organizatorzy podkreślają, że przygotowania do pierwszego występu są bardzo intensywne. Gwiazdy i zawodowi tancerze spędzają wiele godzin na sali treningowej, dopracowując choreografie i ucząc się nowych układów. Program tradycyjnie będzie emitowany na żywo, a uczestnicy zawalczą o prestiżową Kryształową Kulę.

"Taniec z Gwiazdami": stroje warte ponad 100 tysięcy złotych

Jednym z najbardziej spektakularnych elementów programu są kostiumy taneczne. Na premierowy odcinek przygotowano profesjonalne kreacje, których łączny koszt przekroczył 100 tysięcy złotych. Stroje zostały zaprojektowane tak, aby podkreślać charakter tańców i zapewniać efektowny wygląd na parkiecie.

Podczas prób uczestnicy mieli okazję sprawdzić nie tylko choreografie, ale również komfort tańca w scenicznych kostiumach. Efekty przygotowań mają być według twórców programu imponujące i widowiskowe.

Niespodzianki i nowe elementy programu

Nowa edycja show ma przynieść również dodatkowe atrakcje dla widzów. Produkcja zapowiada specjalne odcinki, nowe wyzwania i różnego rodzaju niespodzianki, które mają urozmaicić rywalizację między uczestnikami. Wśród uczestników znajdą się znane osoby ze świata kultury i mediów, które spróbują swoich sił na parkiecie i zaprezentują efekty wielotygodniowych treningów.

Nowa odsłona "Tańca z Gwiazdami" zapowiada się jako pełne emocji widowisko, łączące sportową rywalizację z rozrywką na wysokim poziomie. Widzowie mogą spodziewać się spektakularnych występów, efektownych kostiumów oraz wielu zaskoczeń przygotowanych przez twórców programu.

Program od lat cieszy się dużą popularnością i przyciąga przed telewizory miliony widzów, a tegoroczna edycja ma szansę podtrzymać tę tradycję.

