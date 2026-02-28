Blask i luksus na parkiecie. Stroje w „Tańcu z Gwiazdami” kosztują fortunę
Już wkrótce na antenie Polsatu rozpocznie się kolejna edycja popularnego programu "Taniec z Gwiazdami". Nowy sezon zapowiada się wyjątkowo widowiskowo - twórcy show przygotowali liczne niespodzianki, a uczestnicy mają zaprezentować bardzo wysoki poziom taneczny. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany 1 marca 2026 roku.
Organizatorzy podkreślają, że przygotowania do pierwszego występu są bardzo intensywne. Gwiazdy i zawodowi tancerze spędzają wiele godzin na sali treningowej, dopracowując choreografie i ucząc się nowych układów. Program tradycyjnie będzie emitowany na żywo, a uczestnicy zawalczą o prestiżową Kryształową Kulę.
"Taniec z Gwiazdami": stroje warte ponad 100 tysięcy złotych
Jednym z najbardziej spektakularnych elementów programu są kostiumy taneczne. Na premierowy odcinek przygotowano profesjonalne kreacje, których łączny koszt przekroczył 100 tysięcy złotych. Stroje zostały zaprojektowane tak, aby podkreślać charakter tańców i zapewniać efektowny wygląd na parkiecie.
Podczas prób uczestnicy mieli okazję sprawdzić nie tylko choreografie, ale również komfort tańca w scenicznych kostiumach. Efekty przygotowań mają być według twórców programu imponujące i widowiskowe.
Niespodzianki i nowe elementy programu
Nowa edycja show ma przynieść również dodatkowe atrakcje dla widzów. Produkcja zapowiada specjalne odcinki, nowe wyzwania i różnego rodzaju niespodzianki, które mają urozmaicić rywalizację między uczestnikami. Wśród uczestników znajdą się znane osoby ze świata kultury i mediów, które spróbują swoich sił na parkiecie i zaprezentują efekty wielotygodniowych treningów.
Nowa odsłona "Tańca z Gwiazdami" zapowiada się jako pełne emocji widowisko, łączące sportową rywalizację z rozrywką na wysokim poziomie. Widzowie mogą spodziewać się spektakularnych występów, efektownych kostiumów oraz wielu zaskoczeń przygotowanych przez twórców programu.
Program od lat cieszy się dużą popularnością i przyciąga przed telewizory miliony widzów, a tegoroczna edycja ma szansę podtrzymać tę tradycję.
Zobacz także:
- Adam Stachowiak ostro odpowiada byłej żonie. "Sorry, ale tak się nie robi
- Nowy rozdział Agnieszki Kaczorowskiej. Dom za 1,5 mln zł i wspólne życie z Rogacewiczem
- Nie żyje mąż aktorki "M jak miłość". Wzruszające słowa pożegnania
- Patrycja Markowska zaskakuje. Ogromne poruszenie wśród fanów
- Tuż przed startem "Tańca z Gwiazdami" niespodziewany zwrot akcji. Decyzja zapadła w ostatniej chwili
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.