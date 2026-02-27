Rok 2026 to dla Patrycji Markowskiej wyjątkowy czas. Wokalistka obchodzi jubileusz 25-lecia obecności na polskiej scenie muzycznej. Już od 2001 roku, kiedy ukazała się jej debiutancka płyta "Będę silna", artystka nieprzerwanie cieszy się popularnością i uznaniem publiczności.

Patrycja Markowska świętuje 25-lecie kariery i ogłasza kolejne koncerty

W związku z ćwierćwieczem swojej działalności Patrycja Markowska zdecydowała się zorganizować serię jubileuszowych koncertów, które spotkały się z olbrzymim entuzjazmem wśród fanów. W ostatnich dniach Markowska niespodziewanie ogłosiła kolejne koncerty, dodając do trasy nowe daty. Z tej okazji opublikowała również wideo z wybranymi hitami, które natychmiast wywołało poruszenie w mediach społecznościowych.

Decyzja wokalistki o ogłoszeniu dodatkowych koncertów na 25-lecie kariery wywołała prawdziwe poruszenie. W komentarzach pod postem Markowskiej pojawiła się fala zachwytów oraz niedowierzania, że minęło już ćwierć wieku jej obecności na scenie. Fani nie kryli emocji, podkreślając, że jej utwory towarzyszą im od lat i są nieodłączną częścią ich codzienności.

Wśród licznych komentarzy znalazły się słowa:

Jezu pani jest taka cudowna… czekamy na koncerty z trasy ,,obłęd na bis”!

Widzimy się pod sceną w Pile. Do zobaczenia Pati. Jesteś niesamowita.

Ta fala entuzjazmu wyraźnie pokazuje, jak wielkie znaczenie ma dorobek artystyczny Markowskiej dla polskich słuchaczy.

Wokalistka reaguje na prośby i pytania fanów

Patrycja Markowska otwarcie przyznała, że otrzymywała liczne zapytania od fanów dotyczące ewentualnego zakończenia trasy koncertowej. W odpowiedzi na te głosy artystka zdecydowała się wznowić trasę na wiosnę, dodając jeszcze cztery koncerty.

Dostawałam mnóstwo zapytań, czy to na pewno już koniec trasy i słuchajcie, z managerką wpadłyśmy na pomysł - wznawiamy trasę na wiosnę. Co prawda na tylko cztery koncerty, ale myślę, że to będzie taka kropka nad i, bo niedosyt jest zbyt duży - wyznała z radością na Instagramie.

Wspomniała także, że ostatni koncert w klubie Stodoła jeszcze bardziej rozbudził apetyt zespołu na kolejne występy. Taka decyzja została przyjęta przez fanów z ogromnym entuzjazmem i wzbudziła kolejną falę komentarzy pełnych wdzięczności.

