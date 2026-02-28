Nowy rozdział Agnieszki Kaczorowskiej. Dom za 1,5 mln zł i wspólne życie z Rogacewiczem
Agnieszka Kaczorowska zdecydowała się na szokujący zakup nowego domu za 1,5 mln zł na warszawskim Wawrze. Paparazzi uwiecznili, jak aktorka i Marcin Rogacewicz wprowadzają się do willi, która jeszcze wymaga wykończenia, ale już stała się centrum ich nowego życia.
Agnieszka Kaczorowska, gwiazda serialu "Klan", zaskoczyła wszystkich, gdy po rozstaniu z Maciejem Pelą zdecydowała się na radykalną zmianę życiową i zakup nowej nieruchomości. Aktorka, która po rozwodzie początkowo wynajmowała mieszkanie w centrum Warszawy, postanowiła zacząć nowy etap - dla siebie, córek oraz obecnego partnera, Marcina Rogacewicza.
Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska w nowej willi
Nowy dom Kaczorowskiej znajduje się na warszawskim Wawrze, na strzeżonym osiedlu, tuż niedaleko poprzedniego miejsca zamieszkania. Cena tej około 100-metrowej willi z ogrodem o podobnej powierzchni wyniosła blisko 1,5 mln zł. Paparazzi bez skrupułów śledzili Agnieszkę Kaczorowską i Marcina Rogacewicza, aby uwiecznić pierwsze chwile w nowym domu. Ujęcia pokazują aktorkę i jej partnera tuż przy wejściu do nowej posiadłości.
Choć cena nowego domu budzi emocje i szokuje wielu komentujących, rzeczywistość Agnieszki Kaczorowskiej pokazuje, że nawet w luksusowej willi nie wszystko jest od razu gotowe. W mediach społecznościowych można było zobaczyć, jak Marcin Rogacewicz własnoręcznie wnosi materac do nowej sypialni, a łazienka oraz kolejne pokoje urządzone są etapami. Kaczorowska przyznała w grudniu w rozmowie z "Super Expressem", że nie miała pewności, czy na święta uda się wstawić meble, ale nawet w wersji piknikowej dom nie tracił uroku, bo najważniejsze było bycie razem. Nowy adres staje się centrum emocji, rodzinnych wzruszeń i nowych początków – nawet jeśli jeszcze nie wszystko wygląda idealnie.
Nie wiem, czy do świąt będą już meble, ale choćby to miały być święta na poduszkach w wersji piknikowej, nie stracą uroku, bo będziemy razem
