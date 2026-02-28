Agnieszka Kaczorowska, gwiazda serialu "Klan", zaskoczyła wszystkich, gdy po rozstaniu z Maciejem Pelą zdecydowała się na radykalną zmianę życiową i zakup nowej nieruchomości. Aktorka, która po rozwodzie początkowo wynajmowała mieszkanie w centrum Warszawy, postanowiła zacząć nowy etap - dla siebie, córek oraz obecnego partnera, Marcina Rogacewicza.

Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska w nowej willi

Nowy dom Kaczorowskiej znajduje się na warszawskim Wawrze, na strzeżonym osiedlu, tuż niedaleko poprzedniego miejsca zamieszkania. Cena tej około 100-metrowej willi z ogrodem o podobnej powierzchni wyniosła blisko 1,5 mln zł. Paparazzi bez skrupułów śledzili Agnieszkę Kaczorowską i Marcina Rogacewicza, aby uwiecznić pierwsze chwile w nowym domu. Ujęcia pokazują aktorkę i jej partnera tuż przy wejściu do nowej posiadłości.

Choć cena nowego domu budzi emocje i szokuje wielu komentujących, rzeczywistość Agnieszki Kaczorowskiej pokazuje, że nawet w luksusowej willi nie wszystko jest od razu gotowe. W mediach społecznościowych można było zobaczyć, jak Marcin Rogacewicz własnoręcznie wnosi materac do nowej sypialni, a łazienka oraz kolejne pokoje urządzone są etapami. Kaczorowska przyznała w grudniu w rozmowie z "Super Expressem", że nie miała pewności, czy na święta uda się wstawić meble, ale nawet w wersji piknikowej dom nie tracił uroku, bo najważniejsze było bycie razem. Nowy adres staje się centrum emocji, rodzinnych wzruszeń i nowych początków – nawet jeśli jeszcze nie wszystko wygląda idealnie.

Nie wiem, czy do świąt będą już meble, ale choćby to miały być święta na poduszkach w wersji piknikowej, nie stracą uroku, bo będziemy razem - wyjawiła jakiś czas temu Kaczorowska w rozmowie z Se.

