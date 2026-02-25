Już w najbliższą niedzielę, 1 marca, ruszy osiemnasta edycja "Tańca z Gwiazdami". Od kilku tygodni wiadomo już, które gwiazdy zaprezentują się na parkiecie i zawalczą o Kryształową Kulę. O tym, jak poradzą sobie w programie przekonamy się już wkrótce, ale teraz zobaczcie, jak uczestnicy spędzają czas tuż przed rozpoczęciem tanecznego show. To nagranie jest hitem!

Uczestnicy nagrali zabawne wideo tuż przed rozpoczęciem "Tańca z Gwiazdami"

Podczas prezentacji wiosennej ramówki Polsatu ujawniono wszystkie pary osiemnastej edycji "Tańca z Gwiazdami". Wszyscy rozpoczęli intensywne treningi przed premierą show, a niedawno odbyła się tajna impreza przed "Tańcem z Gwiazdami". Uczestnicy najnowszego sezonu show coraz częściej pokazują nagrania z przygotowań do pierwszego odcinka, a teraz do sieci trafiło nagranie, które bawi do łez. Albert Kosiński opublikował na swoim koncie na Instagramie filmik, na którym pojawili się również Izabella Miko, Sebastian Fabijański i Julia Suryś. Nagranie z ich udziałem to złoto!

Kiedy pytają nas jak się czujemy przed 1. odcinkiem TzG napisali uczestnicy ''Tańca z Gwiazdami''.

Internauci zachwyceni nagraniem uczestników "Tańca z Gwiazdami"

Pod nagraniem z udziałem Miko, Kosińskiego, Fabijańskiego i Suryś momentalnie pojawiło się mnóstwo komentarzy. Internauci doceniają ich poczucie humoru. Niektórzy piszą wprost, że będą na nich głosować, aby jak najdłużej oglądać tego typu nagrania w sieci.

Nawet jak nie będziecie umieli tańczyć (w co nie wątpię ale jakby czasem) to dla samych tych rolek warto głosować

Pozytywny kwartet ludzi ''zakręconych''

HAHAHA kocham! piszą fani.

Zobaczcie sami to nagranie!

Komu będziecie kibicować w osiemnastej edycji "Tańca z Gwiazdami"? Macie już swoich faworytów? My mocno trzymamy kciuki za wszystkich uczestników show Polsatu!

