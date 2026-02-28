Tuż przed startem "Tańca z Gwiazdami" niespodziewany zwrot akcji. Decyzja zapadła w ostatniej chwili
Produkcja "Tańca z Gwiazdami" zaskoczyła widzów tuż przed startem nowej edycji. Na dzień przed premierą 18. sezonu ogłoszono decyzję, która dla wielu fanów może być sporym rozczarowaniem. Z programu znikają kulisy publikowane w mediach społecznościowych.
Nowa odsłona "Tańca z Gwiazdami" wystartuje w niedzielę, 1 marca o godz. 19:55 na antenie Polsatu. Emocje przed premierą sięgają zenitu, jednak niespodziewany komunikat nadawcy sprawił, że atmosfera wokół show stała się jeszcze gorętsza.
Kulisy znikają z "Tańca z Gwiazdami"
Dotychczas relacje zza kulis były stałym elementem programu w mediach społecznościowych. Widzowie mogli zobaczyć reakcje uczestników tuż po zejściu z parkietu, krótkie rozmowy w przerwach reklamowych oraz emocje towarzyszące ogłoszeniu wyników. Dla wielu fanów był to nieodłączny dodatek do niedzielnych odcinków.
W poprzedniej, jesiennej edycji kulisy prowadzili Julia Suryś i Wojciech Kucina. Choć nie rywalizowali wtedy na parkiecie, byli blisko wszystkich wydarzeń i rozmawiali z gwiazdami niemal natychmiast po występach. Format cieszył się dużym zainteresowaniem i generował spore zaangażowanie w sieci.
Teraz produkcja całkowicie rezygnuje z tego elementu. Decyzja została ogłoszona dosłownie w ostatniej chwili. Nie podano oficjalnego powodu tej zmiany.
Powrót tancerzy na parkiet
Brak kulis zbiegł się w czasie z powrotem Julii Suryś i Wojciecha Kuciny do głównej rywalizacji. Oboje ponownie zobaczymy w roli tancerzy walczących o Kryształową Kulę. Julia Suryś trenuje w tym sezonie Sebastiana Fabijańskiego. W poprzedniej edycji miała wystąpić u boku Michała Czerneckiego, jednak aktor zrezygnował tuż przed startem z powodu problemów zdrowotnych. Wojciech Kucina tworzy parę z Natalią „Natsu” Karczmarczyk. Tancerz ma już na koncie finał programu z Julią Żugaj, z którą zajął drugie miejsce. Wcześniej występował również z Olą Filipek, kończąc rywalizację na siódmej pozycji. Teraz liczy na kolejny sukces i nie ukrywa, że jego nowa partnerka ma ogromny potencjał.
Widzowie nie kryją rozczarowania
Dla fanów "Tańca z Gwiazdami" kulisy były okazją do poznania uczestników od bardziej prywatnej strony. To właśnie tam pojawiały się szczere emocje, spontaniczne reakcje i komentarze, których nie było w głównej transmisji.
Nagła rezygnacja z tego formatu wywołała w sieci falę komentarzy. Część widzów przyznaje, że będzie im brakować dodatkowych materiałów, które dopełniały niedzielne widowisko. Produkcja nie zdradziła, czy to decyzja tymczasowa, czy stała zmiana w formule programu.
