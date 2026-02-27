Jerzy Chociłowski odszedł 18 lutego 2026 roku, jednak informacja o jego śmierci została podana do publicznej wiadomości dopiero 27 lutego w nekrologu opublikowanym na łamach "Gazety Wyborczej".

Ostatnie pożegnanie Jerzeo Chociłowskiego

W nekrologu przekazano szczegóły uroczystości pogrzebowej:

Jerzy ChociłowskiDziennikarz, pisarz, tłumacz.Zmarł 18 lutego 2026 r.Pożegnanie odbędzie się 4 marca 2026 roku o godzinie 13:00 na Cmentarzu Bródnowskim przy grobie - Kwatera 35D rz. 3 gr. 17.Z głębokim żalem i smutkiem Rodzina”.

Chociłowski był absolwentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizował się w tematyce azjatyckiej, pisał reportaże i literaturę podróżniczą. Przez lata uchodził za znawcę kultury i historii Dalekiego Wschodu.

Wzruszające słowa żony

Na stronie zakładu pogrzebowego opublikowano także osobisty nekrolog podpisany przez Joannę Jędrykę. Aktorka pożegnała męża krótkimi, poruszającymi słowami:

Umarł Mój Ukochany Mąż. Żegnam Go z miłością Joanna.

86-letnia artystka była z Jerzym Chociłowskim w wieloletnim związku. Był to jej trzeci mąż. Widzowie doskonale pamiętają ją z roli Krystyny Cholakowej w "M jak miłość", gdzie przez dekadę wcielała się w siostrę Janiny Nowickiej (Ewa Wencel). Występowała także w serialach i filmach takich jak "Barwy szczęścia", "Stawka większa niż życie" czy "Jak rozpętałem II wojnę światową".

Spocznie obok syna i gwiazdy PRL

Jerzy Chociłowski zostanie pochowany w grobie, w którym spoczywa jego 24-letni syn Jarosław Chociłowski. Młody mężczyzna zginął tragicznie 3 sierpnia 1984 roku na Mont Blanc. Był studentem V roku Uniwersytetu Warszawskiego. Ma również symboliczną mogiłę na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim w Warszawie.

W tej samej kwaterze znajduje się także grób Bożeny Kurowskiej, aktorki znanej z czasów PRL. Artystka zmarła nagle 16 września 1969 roku podczas występu w Teatrze Klasycznym w Warszawie. Miała zaledwie 32 lata. Wystąpiła m.in. w filmach "Zamach" Jerzego Passendorfera (1959) oraz "Lotna" w reżyserii Andrzeja Wajdy, za którą była nominowana do Złotych Kaczek. Zagrała również w pierwszym polskim serialu telewizyjnym "Barbara i Jan".

Zobacz także: Nie żyje Wojciech Dudziński. Środowisko muzyczne żegna legendę

nekrologi.wyborcza