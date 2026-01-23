Film z drugiego porodu Andziaks momentalnie zgromadził szeroką widownię. Nic więc dziwnego, że od kilku dni to właśnie ten temat budzi ogromne emocje wśród internautów. W gronie widzów znalazła się też Blanka Lipińska, która postanowiła skomentować wspomniany film na swoim InstaStories. Co przekazała?

Andziaks pokazała film ze swojego drugiego porodu

Po dwóch tygodniach od narodzin synka Andziaks spełniła oczekiwania fanów i opublikowała na swoim kanale YouTube film z porodu, który bardzo szybko przyciągnął ogromną uwagę internautów. Nagranie dokumentuje cały proces - zaczynając od pierwszych skurczy w domu, poprzez poranną pobudkę męża i przygotowania do wyjazdu do szpitala, aż po sam moment narodzin nowego członka rodziny. Widzowie mogli zobaczyć zarówno emocje influencerki, jak i towarzyszącego jej Luki. Film spotkał się z lawiną reakcji i komentarzy w Internecie.

Blanka Lipińska komentuje film z porodu Andziaks

Blanka Lipińska po obejrzeniu filmu z drugiego porodu Andziaks postanowiła zabrać głos na swoim InstaStories. Jak przekazała, choć sama nie planuje mieć dzieci, to jest bardzo wdzięczna influencerce za to nagranie.

@andziaks pokazała film z porodu, a ja go obejrzałam, skrolując tę drugą platformę. I wiecie co? Mimo że nie chcę mieć dzieci, wdzięczna jej jestem za ten film. - zaczęła Lipińska

W dalszej części swojego InstaStories gwiazda wyjaśniła, dlaczego tak pozytywnie odebrała publikację wspomnianego filmu.

Film pełen radości, humoru, żartów i szczęścia, a nie krzyków, bólu, płaczu i męki. Widziałam też komentarze od ciężarnych dziewczyn, które dziękują jej, bo teraz mniej się boją porodu - też bym się mniej bała. I każdy z nas wie, że może być różnie, wiadomo. Ale lepiej liczyć na taki poród, jaki miała ona, niż w spazmach strachu oczekiwać na ''rzeź'' - dodała

Na koniec Blanka Lipińska zwróciła się do osób, które uważają, że tego rodzaju film nie powinien pojawić się w Internecie.

I na koniec słowo do tych, co mówią, że takie filmy to przegięcie i nie powinno ich być. Być może… ale gdzie indziej mamy to zobaczyć? Kto i dlaczego ma nam to pokazać? Nie każdy rodzi i nie każdy rodzić będzie, a ciekawość jest, więc jest też jej zaspokojenie. Ja chcę podziękować za ten film. I życzyć każdej kobiecie rodzącej cudownego i łatwego porodu z uśmiechem na twarzy - podsumowała Lipińska

Też tak uważacie?

Fot. Instagram Blanka Lipińska

