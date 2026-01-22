Andziaks od kilku lat należy do grona najbardziej popularnych polskich influencerek. Jej kanał w serwisie Youtube subskrybuje ponad 1,24 mln internautów, a z kolei jej profil na Instagramie obserwuje ponad 1,5 mln użytkowników sieci. Tym razem to właśnie na Instagramie Andziaks pojawiło się nowe nagranie z jej synkiem w roli głównej. Internauci są poruszeni tym nowym, uroczym kadrem.

Andziaks opublikowała film z drugiego porodu

Przypomnijmy, że Andziaks po raz drugi została mamą dokładnie 7 stycznia 2026 roku. Tą radosną wiadomością od razu podzieliła się z fanami na Instagramie, którzy natychmiast obdarowali Youtuberkę lawiną ciepłych słów i gratulacji. Po dokładnie dwóch tygodniach od porodu influencerka zdecydowała się opublikować materiał na swoim kanale Youtube, w którym ze szczegółami pokazała, jak wyglądały narodziny jej drugiej pociechy. Film natychmiast przyciągnął tłumy widzów i w zaledwie 24 godziny od publikacji zdobył ponad milion wyświetleń.

Andziaks pokazała urocze nagranie z synkiem

To jednak nie był koniec, bo niedługo po publikacji filmu z porodu, Andziaks zdecydowała się zamieścić kolejne nagranie, które tym razem pojawiło się na jej Instagramie. Jest to krótki kadr ze szpitala, na którym w roli głównej widzimy jej nowo narodzonego synka. Urocze wideo natychmiast zebrało setki tysięcy polubień i tysiące komentarzy, w których fani zachwycają się synkiem Andziaks i Luki.

Słodziak!

Jest idealny. Właśnie skończyłam oglądać vloga. Najpięknieszy film ever

Cudo. Gratulacje dla dzielnej mamy

Nic piękniejszego dziś nie zobaczę - piszą zachwyceni internaucii

Czekacie na kolejne relacje Andziaks? Jak myślicie, kiedy Youtuberka zdradzi imię swojej drugiej pociechy?

