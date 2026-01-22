Najpierw film z porodu, a teraz to. Andziaks zaskoczyła kolejnym nagraniem. Fani poruszeni
W minioną środę Andziaks opublikowała długo wyczekiwany przez wszystkich jej fanów film ze swojego drugiego porodu. Niedługo potem popularna Youtuberka postanowiła zaskoczyć swoich odbiorców jeszcze jednym nagraniem - tym razem krótkim filmikiem opublikowanym na Instagramie. Wideo natychmiast zebrało setki tysięcy reakcji i tysiące komentarzy.
Andziaks od kilku lat należy do grona najbardziej popularnych polskich influencerek. Jej kanał w serwisie Youtube subskrybuje ponad 1,24 mln internautów, a z kolei jej profil na Instagramie obserwuje ponad 1,5 mln użytkowników sieci. Tym razem to właśnie na Instagramie Andziaks pojawiło się nowe nagranie z jej synkiem w roli głównej. Internauci są poruszeni tym nowym, uroczym kadrem.
Andziaks opublikowała film z drugiego porodu
Przypomnijmy, że Andziaks po raz drugi została mamą dokładnie 7 stycznia 2026 roku. Tą radosną wiadomością od razu podzieliła się z fanami na Instagramie, którzy natychmiast obdarowali Youtuberkę lawiną ciepłych słów i gratulacji. Po dokładnie dwóch tygodniach od porodu influencerka zdecydowała się opublikować materiał na swoim kanale Youtube, w którym ze szczegółami pokazała, jak wyglądały narodziny jej drugiej pociechy. Film natychmiast przyciągnął tłumy widzów i w zaledwie 24 godziny od publikacji zdobył ponad milion wyświetleń.
Andziaks pokazała urocze nagranie z synkiem
To jednak nie był koniec, bo niedługo po publikacji filmu z porodu, Andziaks zdecydowała się zamieścić kolejne nagranie, które tym razem pojawiło się na jej Instagramie. Jest to krótki kadr ze szpitala, na którym w roli głównej widzimy jej nowo narodzonego synka. Urocze wideo natychmiast zebrało setki tysięcy polubień i tysiące komentarzy, w których fani zachwycają się synkiem Andziaks i Luki.
Słodziak!
Jest idealny. Właśnie skończyłam oglądać vloga. Najpięknieszy film ever
Cudo. Gratulacje dla dzielnej mamy
Nic piękniejszego dziś nie zobaczę
Czekacie na kolejne relacje Andziaks? Jak myślicie, kiedy Youtuberka zdradzi imię swojej drugiej pociechy?
