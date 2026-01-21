Wśród reakcji nie brakowało gratulacji, słów wsparcia i podziwu za szczerość oraz odwagę w pokazaniu tak intymnych chwil. Fani chwalili Andziaks za autentyczność i podkreślali, że nagranie było niezwykle poruszające. Wielu internautów zwróciło również uwagę na Charlie, która skradła wideo.

Andziaks urodziła

Polska influencerka Andziaks, czyli Angelika Trochonowicz, niedawno ogłosiła radosną nowinę - 7 stycznia 2026 roku powitała na świecie swojego drugiego syna. Popularna youtuberka opublikowała zdjęcie ze szpitala i podzieliła się chwilą z fanami, którzy natychmiast zareagowali lawiną gratulacji i ciepłych komentarzy.

To wyjątkowy moment dla całej rodziny - Andziaks i jej mąż Luka już wcześniej w mediach społecznościowych ujawnili, że spodziewają się chłopca, a fani obserwowali każdy etap tej ciąży. Ich relacje z przygotowań do narodzin oraz pierwsze ujęcia z porodówki podkreślają, jak ważną rolę pełni w ich życiu rodzina i społeczność online, która śledzi ich codzienne życie.

Andziaks pokazała nagranie z porodu

Andziaks od lat przyzwyczaiła swoich obserwatorów do tego, że chętnie dzieli się z nimi najważniejszymi momentami z życia prywatnego. Niespełna dwa tygodnie temu influencerka powitała na świecie swojego synka, a fani z dużym zainteresowaniem wyczekiwali nagrania z porodówki. Warto przypomnieć, że podobne wideo pojawiło się już w 2020 roku, gdy urodziła się jej córka Charlotte, dlatego i tym razem emocje były ogromne.

Opublikowany film okazał się bardzo osobisty i poruszający - Andziaks zaczęła nagrywanie już od pierwszych skurczy, pokazując moment poinformowania Luki o rozpoczęciu porodu, drogę do szpitala, sam poród oraz pierwsze chwile z nowo narodzonym synkiem. Wiele osób zwróciło również uwagę na Charlie, która również odgrywała ważną rolę w całym nagraniu.

Autentyczność i szczerość influencerki spotkały się z falą ciepłych komentarzy, w których internauci gratulowali jej odwagi i dziękowali za podzielenie się tak intymnym doświadczeniem.

Z serca dziękuję za to, że nie patrzysz na komentarze innych ludzi, że nie wypada itd. tylko pokazujesz czym jest poród

Chyba każdy na to czekał

Pieknie! Pokazujesz te porody z takim smakiem, z wyczuciem granicy, a jednoczesnie te filmy są autentyczne i piękne! Nawet montaz jest tak doskonale zrobiony, że oddaje całą magię i prawdziwosc tego dnia. Cudownie! Gratulacje! pisali zachwyceni fani.

