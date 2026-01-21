Andziaks i Luka po raz kolejny zostali rodzicami. 7 stycznia 2026 roku na świat przyszedł ich synek. Do tej pory jednak nie zdecydowali się zdradzić, jakie imię dla niego wybrali, chociaż fani mają już swoje podejrzenia i dzielą się dowodami w sieci. Luka postanowił zareagować na publikację i poruszył temat imienia dla swojego synka.

Imię syna Luki i Andziaks

Niedawno Wersow potwierdziła, że jest w drugiej ciąży. Domysły fanów pojawiały się w sieci już od jakiegoś czasu, a internauci masowo publikują komentarze, że "już zawsze będą wierzyć detektywom z TikToka". Jeśli chodzi o internetowe zagadki, to fani zastanawiają się również nad tym, jakie imię zdecydowali się wybrać Andziaks i Luka dla swojego synka. We wcześniejszych vlogach influencerów przewijały się takie propozycje jak Maks, Aleks, Liam czy Louis. W fragmencie jednego z opublikowanych filmów u Andziaks, widzowie doszukali się fragmentu gdzie miała o synku powiedzieć Louis. Chociaż rodzice nigdy tego nie potwierdzali, internauci postanowili zapytać Lukę wprost: "Dlaczego Louis"? Łukasz Trochonowicz postanowił zabrać głos ws. imienia dla synka:

Come on, to jest w ogóle tak śmieszne, zaczynając od tego, że naprawdę ja podziwiam wszystkich ludzi i to nawet nie mówię z przekąsem, tylko że was to tak naprawdę interesuje. Podziwiam, fajnie, chyba ale ja jestem np. mega fanem Cristiano Ronaldo, Justina Biebera, całego Realu Madryt ale nie usycham z ciekawości, jak nazywają się, jak jeszcze nie wiadomo było, dziecko Justina, albo dziecko Cristiano: ''No jak on ma na imię...''. Tego nie potrafię trochę zrozumieć, ale ok. zaczął.

Luka zaprzeczył, że syn jego i Andziaks otrzymał imię Lous:

Widziałem tego Tiktoka, gdzie Angelika niby powiedziała Louis. Ten Louis był w grze, jak żeśmy się trochę zastanawiali ale jak już nazwaliśmy syna, to ani razu on się nie nazywał Louis, więc nie wiem skąd się przyjęło na tym Tik Toku. Mi się wydaje, że ja czasami nagrywam, mój mózg inaczej mówi i widzę, jak już oglądam mój materiał, że ''Co to za słowo? O co chodziło mi? Nie wiem'', więc to mi się wydaje, że to jakiś zlepek spółgłosek. Nigdy w życiu nasz syn, nawet mentalnie, w sensie, że jeszcze go nie było, a my mówiliśmy Louis, to nigdy tak nie było to jest po pierwsze.

Luka zdementował również imię Tiago, o którym myślał, by nadać synowi, ale Andziaks początkowo była przeciwna, chociaż po czasie się to zmieniło:

Druga rzecz, bo od razu powiem, przy tym temacie, bo też to nie jest to imię. Moja żona to jest, nie wiem, jak to nazwać. Psychika to jest na potężnym poziomie, ja nigdy tej kobiety nie zrozumiem, ale oczywiście kocham nad życie. Wiedzieliście, że jak nagrywaliśmy odcinek o imieniu, zastanawialiśmy się, to ja bardzo chciałem Tiago. To na pewno nie to imię, więc mogę mówić. Angelika mówi, że absolutnie (...) Ja tak samo nie chciałem Maxa np. Przedstawiliśmy to imię i szukaliśmy nowego i nasz syn ma już imię, a Angelika nagle, głowa jej podpowiadała i dwa razy o nim powiedziała, Tiaguś, po czym powiedziała, że nawet jej się to imię podoba. Ja mówię: ''Wow, nie wierze, nie rozmawiajmy w ten sposób, bo przed porodem Tiago było absolutnie nie'' (...) Jak mój syn się urodził, to jakoś ta psychika podpowiadała, że nie jest źle, może Tiago... To moje życie w pigułce. Angelika jest takim wirem życiowym, tak więc to nie Louis.

Andziaks i Luka zostali rodzicami po raz drugi

Synek Andziaks i Luki urodził się 7 stycznia, tydzień po urodzinach Luki. Na swoim Instagramie Andziaks opublikowała pierwsze zdjęcie z synkiem, zdradzając jednocześnie dokładną godzinę porodu. W opisie posta pojawił się wzruszający wpis: „07.01.2026 11:47”. Fotografia szybko zdobyła ogromne zainteresowanie i wywołała emocjonalne reakcje wśród jej obserwatorów. Pod wpisami na profilach społecznościowych Andziaks oraz Luki pojawiła się lawina gratulacji i ciepłych słów od fanów. Internauci nie kryli wzruszenia i entuzjazmu. Narodziny syna Andziaks i Luki stały się jednym z najgłośniejszych wydarzeń w świecie polskich influencerów w pierwszych dniach 2026 roku.

