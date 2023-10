Korzystając z chwili wolnego, Blanka Lipińska zorganizowała na swoim Instagramie sarkastyczną sesję pytań i odpowiedzi. Niektóre z pytań były jednak całkiem poważne, podobnie jak odpowiedzi samej zainteresowanej. W tej kategorii znalazło się pytanie dotyczące ślubu z ukochanym. Jak zareagowała pisarka? Koniecznie zobaczcie!

W ostatnim czasie sporo się działo w życiu kontrowersyjnej gwiazdy. Jakiś czas temu Blanka Lipińska wylądowała w szpitalu. Wówczas okazało się, że przeszła poważną operację. Wszystko ze względu na chory kręgosłup. Czas rekonwalescencji jednak upłynął jej jednak bardzo przyjemnie. Najpierw autorka erotyków wspólnie z Klaudią El Dursi udała się na Mazury, gdzie spędziły czas na luksusowym jachcie, a potem postawiła na bardziej egzotyczny urlop. Kilka dni temu celebrytka wyleciała do swojego ukochanego Egiptu. Tam wypoczywa i spędza czas z ukochanym. W wolnej chwili z kolei zorganizowała sesję pytań i odpowiedzi. Jedno z pytań jednak bardzo ją zaskoczyło.

Zobacz także: Blanka Lipińska sprzedaje swój luksusowy rower. Cena? Lepiej usiądźcie

Blanka Lipińska nieustannie zachwyca się nowym partnerem i nie ukrywa, że jest naprawdę bardzo szczęśliwa u jego boku. Jedna z fanek postanowiła więc dopytać o dalsze plany tej dwójki. Wówczas padło pytanie dotyczące ślubu z Pawłem Baryłą:

Blanka Lipińska odpowiedziała w charakterystycznym dla siebie stylu, nawiązując do ślubu cywilnego:

- A co ma piernik do wiatraka? Co ma szczęście do deklarowania miłości przed obcą osobą (urzędnikiem) i podpisania jakiegoś papieru, który ma na celu... no właśnie, co? I nie mówię tu o kwestiach prawnych tylko, jak się ma ten podpis do szczęścia i miłości? - skwitowała.