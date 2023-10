Zawsze uśmiechnięta Blanka Lipińska na jakiś czas zniknęła z mediów społecznościowych. Nie bez powodu. We wtorkowe południe autorka erotyków zaniepokoiła swoich fanów poprzez wpis, który wylądował na jej InstaStory. Okazuje się, że celebrytka ma za sobą poważną operację. Co się stało? Koniecznie poznajcie szczegóły!

Blanka Lipińska ma za sobą operacje

Blanka Lipińska przyzwyczaiła swoich odbiorców do tego, że zawsze jest obecna w mediach społecznościowych. Pisarka niemalże codziennie wita się z internautami swoim charakterystycznym "Dzień dobry kochani! To będzie piękny dzień". Na profilu gwiazdy równie często znajdziemy ironiczne Q&A, podczas których Blanka Lipińska odpowiada na liczne pytania fanów.

Tym razem jednak niestety zabrakło jej charakterystycznego "dzień dobry" oraz sesji pytań i odpowiedzi. W zamian pojawiło się niepokojące zdjęcie.

Instagram @blanka_lipinska

Wówczas okazało się, że Blanka Lipińska jest w... szpitalu! Co więcej, autorka erotyków ma za sobą także poważną operację! Co się stało? Ta uchyliła rąbka tajemnicy, pokazując zdjęcie prosto ze szpitalnego łóżka. Opatrzyła je wymownym opisem:

- Kochani żyje... wczoraj miałam operację kręgosłupa - poinformowała.

Z relacji wynika, że Blanka Lipińska nadal przebywa w szpitalu:

- Chwilę mnie tu (na Instagramie - przyp. red.) nie będzie - czytamy.

Jak się więc okazuje, w najbliższym czasie nie ma co liczyć na zabawne relacje na profilu autorki "365 dni. Wielbiciele jej regularnych sesji pytań i odpowiedzi także będą się musieli uzbroić w cierpliwość. Póki co gwiazda nie zdradziła jeszcze, co dokładnie się stało, że konieczna była operacja. Trzymamy kciuki za Blankę Lipińską i życzymy jej dużo zdrowia.