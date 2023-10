Ostatnio Blanka Lipińska zaniepokoiła swoich fanów, publikując zdjęcie ze szpitala. Okazało się, że jej chwilowa przerwa od mediów społecznościowych była spowodowana poważną operacją. Gwiazda opuściła już klinikę medyczną i wróciła do domu. Podzieliła się pierwszą fotografią ze swojego łóżka i opowiedziała o swoim samopoczuciu. Podziękowała zarówno specjalistom, jak i internautom za pomoc. Dodała jednak, że to nie koniec. Teraz czeka ją bardzo trudny etap.

- Teraz zaczynam okres rekonwalescencji — ujawniła.

Blanka Lipińska wróciła do domu ze szpitala: "Spuchnięta, ale szczęśliwa"

W ciągu ostatnich dni okazało się, że Blanka Lipińska jest w szpitalu. Autorka słynnych "365 dni" trafiła do kliniki, gdzie poddała się poważnej operacji kręgosłupa. Gwiazda zapowiedziała, że ze względu na problemy zdrowotne na jakiś czas musi zniknąć z mediów społecznościowych. Niedawno dowiedzieliśmy się, że wróciła do domu. Wiemy, jak się czuje.

Spuchnięta, ale szczęśliwa, bo nareszcie w domu — napisała na swoim Instagramie.

Instagram/Blanka Lipińska

Po powrocie do domu Blanka Lipińska podziękowała lekarzom, którzy otoczyli ją profesjonalną opieką i dopilnowali, by operacja przebiegła zgodnie z planem. Choć autorka prawdopodobnie nadal czuje dyskomfort, zażartowała nawet, że niedługo będzie biegała.

- Dziękuję, doktorze za najlepszą opiekę z możliwych. Dzięki za zaangażowanie, cierpliwość i przede wszystkim pewną rękę. Jeszcze dzień, dwa i będę biegać — opublikowała na Instastories.

Instagram/Blanka Lipińska

Ze wpisu Blanki Lipińskiej wynika, że operacja groziła jej już od dłuższego czasu, jednak gwiazda robiła wszystko, by nie wylądować na operacyjnym stole. Ostatecznie jednak to się nie udało, a zabieg okazał się koniecznością w jej przypadku.

- Dziękuję również całemu zespołowi, który walczył przez te wszystkie miesiące, starając się ze wszystkich sił, by do tej operacji nie doszło — dodała.

Na koniec autorka najsłynniejszego polskiego erotyku zdradziła, że choć wróciła do domu, a operacja przebiegła prawidłowo, to czeka ją teraz najtrudniejszy etap. Minie trochę czasu, zanim Blanka Lipińska wróci do formy. Gwiazda raz jeszcze podziękowała specjalistom oraz fanom, którzy zasypali ją życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia.

- Teraz zaczynam okres rekonwalescencji, chyba najtrudniejszy etap, a później już będzie tylko zaje***cie. Jak iść pod nóż, to tylko z wami — wyjaśniła.

- A wszystkim wam dziękuję za słowa wsparcia i życzenia zdrowia, oby się spełniły — dodała na koniec.

VIPHOTO/East News

My również przesyłamy Blance Lipińskiej życzenia powrotu do zdrowia i mamy nadzieję, że rzeczywiście już niedługo znów będzie mogła biegać.

VIPHOTO/East News