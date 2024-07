W poniedziałek pojawiło się w sieci szokujące wideo, na którym mogliśmy zobaczyć, jak siostra Beyonce okłada pięściami i kopie męża gwiazdy, Jaya-Z. Całe zdarzenie miało miejsce w hotelowej windzie po głośnej MET Gali w Nowym Jorku. Od tamtej pory minęło zaledwie kilka dni, ale amerykańską prasę obiegły kolejne sensacyjne doniesienia dotyczące kryzysu w rodzinie sławnej piosenkarki i rapera. Przypomnijmy: Jay-Z do Beyonce: "Ty pier****na dz**ko!" Kolejny skandal ujrzał światło dzienne

Gwiazda konsekwentnie milczała, zamieszczając jedynie roześmiane zdjęcia z siostrą i mężem na Instagramie, które sugerowały mediom, że wszystkie dotychczasowe plotki są nieprawdziwe. Presja opinii publicznej i chęć poznania prawdy okazała się jednak na tyle silna, że dosłownie kilkanaście minut temu Beyonce wraz z mężem i Solange wydała oficjalne oświadczenie prasowe, w którym odnosi się do incydentu z windy. Artystka nie wchodzi w szczegóły bójki, ale zapewnia, że obie strony wyjaśniły już sobie tę sytuację i jako rodzina wciąż się kochają.



W wyniku upublicznienia wideo z hotelowej kamery bezpieczeństwa z poniedziałku 5 maja, pojawiło się wiele spekulacji na temat przyczyn tego przykrego incydentu. Jednak najważniejsze jest to, że nasza rodzina sobie z tym poradziła. Zarówno Jay, jak i Solange zdają sobie sprawę ze swojej odpowiedzialności za to co się stało. Oboje uznali swoją rolę w tej prywatnej sprawie, która stała się również publiczna. Wzajemnie się przeprosili i jako rodzina ruszyliśmy naprzód. Wszystkie doniesienia mówiące o upojeniu Solange czy jej niezrównoważonym zachowaniu podczas tamtej nocy są nieprawdziwe. Koniec końców wszystkie rodziny mają problemy i my nie jesteśmy inni. Kochamy się i nade wszystko jesteśmy rodziną. Zostawiamy to za sobą i mamy nadzieję, że wszyscy postąpią tak samo - czytamy w oficjalnym oświadczeniu rodziny dla Associated Press.