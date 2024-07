Wszystko wskazuje na to, że telewizyjna kariera Kasi Cichopek stanęła w miejscu. Celebrytka dostaje coraz mniej propozycji pracy i niestety nic nie wskazuje na to, że coś może się zmienić. Okazuje się jednak, że Kasia umie wykorzystać wolny czas. Aktorka mogła wreszcie wrócić do pisania poradnika!

I chociaż jej pierwsza książka nie miała oszałamiających wyników sprzedaży, to Kasia najwyraźniej wierzy w sukces swojego kolejnego dzieła!

- Potwierdzam informację, że jesienią ukaże się 2.część „Sexy Mamy”- zdradziła w rozmowie z „Na Żywo” osoba z wydawnictwa.

Wszystko wskazuje więc na to, że cenne rady Kasi Cichopek już wkrótce trafią na sklepowe półki.

Czy tym razem odniesie sukces?

