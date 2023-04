Beata Kozidrak zaręczyła się. Radosną nowinę ogłosiła na scenie: "Cztery karaty szczęścia"

To dla Beaty Kozidrak bardzo trudny czas. Od momentu, gdy została zatrzymana za jazdę po pijanemu minęły już dwa tygodnie. Przypomnijmy: 1 września wieczorem patrol warszawskiej drogówki zatrzymał jadącą BMW Beatę Kozidrak . Jaką karę może ponieść piosenkarka? W sprawie wypowiedział się jej prawnik! Zatrzymanie Beaty Kozidrak Policję wezwał kierowca zaniepokojony, że auto przed nim jedzie zygzakiem, „od krawężnika do krawężnika” . Zablokował je swoim samochodem na skrzyżowaniu. Dopiero wtedy okazało się, że za kierownicą bmw siedziała pijana wokalistka – miała 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Wokalistce Bajmu zarekwirowano auto i odebrano prawo jazdy. Ale gwiazda nie trafiła na izbę wytrzeźwień, noc spędziła w domu. Dzień później usłyszała zarzut prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości, za co grozi nawet do dwóch lat więzienia, i wydała oświadczenie na Instagramie . „Kochani, przepraszam wszystkich. Wiem, że was zawiodłam. Z całego serca żałuję tego, co się wczoraj wydarzyło. Bardzo się tego wstydzę. Wiem, że muszę ponieść konsekwencje tego, co się stało. Jestem na to gotowa”, napisała. Beata Kozidrak wyraża zgodę na publikację wizerunku Artystka nie rozmawia z dziennikarzami. Magazynowi "Party" udało się skontaktować z jej adwokatem, dr Marcinem Mamińskim, który wypowiada się w imieniu Kozidrak. Mecenas podkreśla, że gwiazda nie zamierza uchylać się od odpowiedzialności za popełniony czyn. Jest też gotowa ponieść prawne konsekwencje. Moja klientka wydała stosowne oświadczenie w tej sprawie. Nie uchyla się od odpowiedzialności, dlatego wyraża zgodę na publikację wizerunku oraz swojego nazwiska – zdradził w rozmowie z "Party" mecenas Marcin Mamiński z kancelarii Mamiński & Partners. – Teraz...