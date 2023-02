QUIZ! Te przeboje mają 20 lat! Jak dobrze pamiętasz hity z 2003 roku? Sprawdź się

I choć od premiery serialu minęły już 23 lata, to fanów kultowej, pełnej wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów argentyńskiej telenoweli wciąż przybywa. Jeśli również masz ogromny sentyment do charyzmatycznej Milagros, szalonej Glorii, przystojnego Ivo czy pewnej siebie Viktorii, koniecznie rozwiąż nasz psychotest i sprawdź, do którego bohatera "Zbuntowanego Anioła" jest ci najbliżej!

"Zbuntowany anioł" przed dwoma dekadami był jednym z największych serialowych hitów. Co ciekawe, argentyńska telenowela wyprodukowana w latach 1998–1999, ciągle wywołuje ogromne emocje, a sympatycy miłosnych perypetii pokojówki Milagros i syna milionera - Ivo - z napięciem śledzą kolejne losy swoich ulubionych aktorów. Jak się okazuje, czas niemal zatrzymał się dla Victorii Onetto , grającej płomiennowłosą pokojówkę o wdzięcznym pseudonimie "Motylek". Także wcielająca się w najlepszą przyjaciółkę głównej bohaterki, Glorię, Gabriela Sari wraz z upływem lat jeszcze bardziej zachwyca urodą . Niestety tego samego nie można powiedzieć o wszystkich aktorach. Grający nierozgarniętego szofera Rocky’ego, Marcelo Mazzarello, w ciągu ostatnich lat bardzo się postarzał i w niczym nie przypomina serialowego amanta. I choć od premiery serialu minęły już 23 lata, to fanów kultowej, pełnej wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów argentyńskiej telenoweli wciąż przybywa. Jeśli również masz ogromny sentyment do charyzmatycznej Milagros, szalonej Glorii, przystojnego Ivo czy pewnej siebie Viktorii, koniecznie rozwiąż nasz psychotest i sprawdź, do którego bohatera "Zbuntowanego Anioła" jest ci najbliżej! Zobacz także: "Zbuntowany anioł": Pamiętacie Iva? Dziś jest surferem, jeździ na Harleyu i jest diabelsko przystojny!