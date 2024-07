Już w sobotę, 21 maja 2022 roku, Doda, podczas Polsat SuperHit Festiwal 2022, będzie miał swój wielki recital z okazji 20-lecia kariery muzycznej. Na scenie razem z nią pojawią się wyjątkowi goście specjalnie: Justyna Steczkowska, Dawid Kwiatkowski, Michał Wiśniewski i sama... Beata Kozidrak. Jak do tego doszło? Wiemy!

Polsat SuperHit Festiwal zbliża się wielkimi krokami, a fani Dody nie mogą się już doczekać jej wielkiego jubileuszu. Kilka dni temu okazało się, że z Dodą zaśpiewa m.in. Justyna Steczkowska, z którą przez lata była skonfliktowana. Ale to nie koniec zaskoczeń. Na recitalu Doroty zobaczymy również Beatę Kozidrak!

"Ma jeden z trzech najlepszych wokalów w Polsce. Gdybyś mi powiedziała, jak byłam młodą dziewczyną, że ona będzie u mnie śpiewać na recitalu, to bym powiedziała, że to dar od losu. […] Beata to moje bezczelne, egoistyczne spełnienie marzeń” - mówi Party.pl Doda.