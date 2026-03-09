Premierowy odcinek "Sanatorium miłości" już za nami. W miniona niedzielę widzowie poznali wszystkich uczestników najnowszej edycji programu, ale wydaje się, że najwieksze emocje wywołała Basia.Uczestniczka od samego początku pokazała, że raczej nie zamierza dostosowywać się do grupy. Fani programu skomentowali jej zachowanie. Posypały się komentarze.

Pierwsza kłótnia w "Sanatorium miłości"

Chociaż ósma edycja show dla seniorów dopiero co wystartowała to już w pierwszym odcinku nie zabrakło dram. Pojawiła się pierwsza afera w "Sanatorium miłości" i pierwsze zauroczenie. Poznaliśmy wszystkich uczestników, ale wydaje się, że to Basia wywołała największe emocje zarówno wśród uczestników, jak i wśród widzów.

Już na samym początku programu Basia udowodniła, że nie zamierza przejmować się zdaniem innych. Zachowanie koleżanki z "Sanatorium miłości" mocno oburzyło Lille, która nie mogła wytrzymać, gdy Basia mówiła tylko o sobie i przerywała innym. Emocje sięgneły zenitu, gdy Lilla dowiedziała się, że zamieszka w pokoju z Basią. W ich sprawie musiała interweniować sama Marta Manowska, która po rozmowie z uczestniczkami powiedziała wprost do Lilli:

Jak tak będzie to masz przerąbane

Fani grzmią ws. Basi z "Sanatorium miłości"

Tuż po emisji premierowego odcinka "Sanatorium miłości" w sieci zawrzało. Widzowie dosadnie skomentowali zachowanie Basi. Fani show juz współczuja Lilli.

Współczuję Lilce takiej współlokatorki

to uczestniczka czy jakaś aktorka zatrudniona do robienia dram? czytamy na Instagramie.

Niektórzy maja nawet nadzieję, że produkcja zareaguje i Lilla dostanie inną współlokatorkę.

Mam nadzieję, że produkcja zlituje się nad Lilą i da jej inny pokój. Przecież po jednym dniu z tą wiecznie wydzierającą się kobietą można dostać nieuleczalnej nerwicy komentuje jeden z internautów.

Oglądaliście premierowy odcinek "Sanatorium miłości"? Myślicie, że Basia i Lilla dojdą do porozumienia?

