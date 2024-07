Bartosz Węglarczyk szczerze o Magdalenie Ogórek

Bartosz Węglarczyk udzielił pierwszego wywiadu po rozstaniu z Magdaleną Ogórek. Dziennikarz i była kandydatka do urzędu prezydenta Polski rozstali się na początku stycznia 2016 roku. Byli parą przez około rok. Planowali nawet zaręczyny. Ich związek jednak rozpadł się. Magdalena Ogórek postanowiła wrócić do swojego męża, Piotra Mochnaczewskiego. Wszystko dla dobra ich córki, 12-letniej Magdy.

Czy Bartosz Węglarczyk ma żal do swojej byłej partnerki? Nic na to nie wskazuje. Dziennikarz został zapytany przez "Fakt", czego życzy Magdalenie Ogórek z okazji jej 37. urodzin. W jego słowach nie dało się dostrzec cienia rozgoryczenia.

Życzę jej spełnienia wszystkich marzeń. Ja wiem, że ona je spełni. Nie będę mówił, jakie one są. Bo Magda wie, czego ona chce w życiu. Jestem przekonany, że osiągnie wszystko, czego chce. Jestem nawet tego pewien. Cokolwiek będzie chciała w życiu osiągnąć, to to osiągnie. To gwarantuje - powiedział Bartosz Węglarczyk.