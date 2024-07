Czy Bartek Węglarczyk naprawdę oświadczył się Magdalenie Ogórek? Ta sensacyjna wiadomość pojawiła się w Wigilię. Węglarczyk na swój profil na Facebooku wrzucił zdjęcie pierścionka zaręczynowego od luksusowej firmy Tiffany. Jego znajomi natychmiast pogratulowali mu decyzji i przypominali, by nie zapomniał ich zaprosić na ślub z Magdaleną Ogórek. Do tej pory ani Węglarczyk, ani Ogórek nie potwierdzili zaręczyn. Więcej - Magdalena Ogórek wciąż jest mężatką... O co w tym wszystkim chodzi?

Węglarczyk nie oświadczył się Ogórek?

Czy dziennikarz rzeczywiście już oświadczył się ukochanej? Z naszych informacji wynika, że do zaręczyn jeszcze nie doszło.

Kiedy Bartek się zaangażuje, to wszystko stawia na jedną kartę. Jest prostolinijny i oddany kobiecie, którą kocha. Ale na Facebooku wyraźnie napisał, że oświadczyny to jego plan na rok 2016. Pierścionek już kupił i teraz będzie czekał na odpowiedni moment - mówi „Fleszowi” znajomy pary.

Koledzy dziennikarza są przekonani, że poprosi ukochaną o rękę dopiero wtedy, kiedy znowu będzie wolna, czyli po rozwodzie. A to oznacza, że ten rok w życiu Ogórek i Węglarczyka będzie obfitował w ważne wydarzenia. Czy oprócz zaręczyn para planuje również szybki ślub?

Być może nie tylko ślub. Bartek zawsze marzył o dziecku. Byłby fantastycznym ojcem, bo dzieciaki go uwielbiają", mówi znajomy Bartka.

A że zakochani od kilku miesięcy mieszkają razem, to Węglarczyk ma okazję zobaczyć, jak to jest wychowywać dziecko, bo Magda Ogórek ma 10-letnią córkę również o imieniu Magda.

Więcej o związku Magdaleny Ogórek i Bartosza Węglarczyka - w jutrzejszym "Fleszu"!





Piękna Magdalena Ogórek z córką

Magdalena Ogórek i Bartosz Węglarczyk na randce