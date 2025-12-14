W środę 10 grudnia media obiegły sensacyjne doniesienia o rzekomym planowanym rozwodzie Barona i Sandry Kubickiej. Plotki o zakończeniu ich związku natychmiast wzbudziły ogromne zainteresowanie wśród fanów, którzy zalali swoich ulubieńców morzem niewygodnych i osobistych pytań. Reakcja modelki była natychmiastowa. Teraz głos zabrał jej mąż.

Baron przerywa milczenie po doniesieniach na temat rozwodu z Sandrą Kubicką

Sandra Kubicka i Aleksander Milwiw-Baron pobrali się w kwietniu 2024 roku. W maju tego samego roku na świat przyszedł ich syn, Leonard. Gdy pod koniec 2024 roku modelka złożyła pozew o rozwód fani pary zamarli. Termin rozprawy wyznaczono na 29 maja 2025 roku. Jak ustalił wówczas portal Pudelek, na dzień przed jej planowanym rozpoczęciem postępowanie zostało zakończone. Para ponownie zaczęła publikować w sieci wspólne treści i ogłosiła, że dała sobie jeszcze jedną szansę. Gdy 10 grudnia 2025 roku media obiegła informacja o tym, że Sandra Kubicka ponownie złożyła pozew rozwodowy, w sieci zawrzało.

W odpowiedzi na medialne publikacje, Sandra Kubicka opublikowała oficjalne oświadczenie w sprawie doniesień o rozwodzie z Baronem. W mediach społecznościowych. Modelka odniosła się do ingerencji mediów w jej życie prywatne, podkreślając: "Sprawy mojego życia prywatnego i rodzinnego chciałabym zachować poza przestrzenią publiczną". Teraz także jej mąż, Aleksander Milwiw-Baron przerwał milczenie.

Najpierw doniesienia o rozwodzie, a teraz takie wieści. Baron zaskoczył wyznaniem

Aleksander Baron jest znany z tego, że nie komentuje swojego życia prywatnego w przestrzeni publicznej. Po tym, jak w mediach zawrzało na temat jego domniemanego rychłego rozwodu z Sandrą Kubicką, muzyk zaskoczył wszystkich. Baron dosadnie odniósł się do doniesień w sprawie swojej relacji z żoną, po czym pokazał serię rodzinnych kadrów w towarzystwie synka i Sandry Kubickiej wspólnie świętujących 42. urodziny muzyka.

Teraz zaledwie dwa dni od tych wydarzeń juror "The Voice of Poland" ponownie zaskoczył wszystkich. Na swoim InstaStories Baron podziękował wszystkim za urodzinowe życzenia pisząc:

Dziękuję wam za wszystkie życzenia urodzinowe. Czuję w sercu wdzięczność, radość i szczęście! Wam życzę tego samego.

Tak Baron spędza czas z żoną i synem

To jeszcze nie wszystko. Na InstaStories Barona pojawiło się także rozczulające nagranie, na którym widzimy małego Leonarda grającego na bębenku językowym.

Genów nie oszukasz, ojciec pęka z dumy - brzmi podpis nagrania.

W tle słyszymy również głos samej Sandry Kubiciej, kibicującej w zabawie synkowi. "Brawo" - mówi modelka.

