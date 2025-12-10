Sandra Kubicka i Aleksander Milwiw-Baron pobrali się w kwietniu 2024 roku. W maju tego samego roku na świat przyszedł ich syn. Początkowo wszystko wskazywało na to, że para tworzy zgrany i szczęśliwy związek. Ich relacja była szeroko komentowana w mediach, a zakochani chętnie dzielili się wspólnymi zdjęciami i planami na przyszłość.

Pierwszy pozew rozwodowy anulowany tuż przed rozprawą

Pod koniec 2024 roku Sandra Kubicka złożyła pierwszy pozew rozwodowy w jednym z warszawskich sądów. Termin rozprawy wyznaczono na 29 maja 2025 roku. Jak ustalił wówczas portal Pudelek, na dzień przed jej planowanym rozpoczęciem postępowanie zostało zakończone, bowiem najprawdopodobniej doszło do wycofania pozwu. Po tym czasie Kubicka i Baron ponownie zaczęli się publicznie pokazywać razem, co dawało nadzieję na uratowanie ich związku.

Jak zmieniło dziecko nasz związek? My się prawie rozwiedliśmy. I to może nie tyle przez naszego syna, co przez oczekiwania względem siebie jako rodziców. Po prostu ja miałam inne wyobrażenia, jak tata, mężczyzna powinien się dzieckiem opiekować, ile opiekować, ile pomagać mamie. I vice versa. I to było w drugą stronę. On też miał inne oczekiwania względem żony, matki po porodzie, jak będzie skupiona na nim, a nie tylko na dziecku. To się tak skolidowało, że już złożyłam papiery rozwodowe mówiła modelka w podcaście ''Rezultaty''.

Jak pokazał czas, radość nie trwała długo.

Sandra Kubicka i Baron znów się rozwodzą?

Niestety, wygląda na to, że próby naprawy relacji nie przyniosły oczekiwanego skutku. 10 grudnia 2025 roku portal Pudelek poinformował, że pod koniec listopada do warszawskiego sądu wpłynął kolejny pozew rozwodowy złożony przez Sandrę Kubicką.

Powódką jest pani Sandra Kubicka. Pozew wpłynął 28 listopada 2025 roku i nie ma jeszcze wyznaczonego terminu rozprawy usłyszał Pudelek w sądzie.

Informacja ta mocno zdziwiła fanów pary, zwłaszcza że na początku listopada małżonkowie pojawili się razem na jednym z warszawskich eventów. Warto również przypomnieć, że we wrześniu tego roku Sandra Kubicka poinformowała, że była w drugiej ciąży, jednak doszło do poronienia zanim w ogóle zdążyła podzielić się radosną nowiną ze światem.

Póki co ani Alek, ani Sandra, nie odnieśli się oficjalnie do doniesień rozwodzie.

