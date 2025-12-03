Sandra Kubicka to znana polska modelka, która w ostatnim czasie zyskała dodatkową popularność dzięki swojemu związkowi z Aleksandrem Milwiwem-Baronem, muzykiem zespołu Afromental. Para przez pewien czas zmagała się z kryzysem. Sandra Kubicka złożyła nawet papiery rozwodowe. Ostatecznie jednak małżonkowie doszli do porozumienia i obecnie tworzą związek, wspólnie wychowując swoje dziecko.

Sandra Kubicka dostała prezent od Julii Wieniawy

Sandra Kubicka aktywnie prowadzi profile w mediach społecznościowych, gdzie chętnie dzieli się codziennością, kulisami pracy zawodowej oraz wyjątkowymi momentami z życia rodzinnego. Zaskoczenie wśród internautów wywołała najnowsza relacja opublikowana przez Sandrę Kubicką. Modelka ujawniła, że otrzymała niespodziewany prezent od Julii Wieniawy, która jest nie tylko piosenkarką i aktorką, lecz także byłą partnerką obecnego męża Sandry Kubickiej. Były to perfumy sygnowane nazwiskiem Julii Wieniawy, które niedawno trafiły do sprzedaży.

Sandra Kubicka nie ukrywała zaskoczenia, ale też entuzjazmu wobec otrzymanego prezentu. W relacji opublikowanej w mediach społecznościowych modelka opisała swoje pierwsze wrażenia:

Patrzcie, co dostałam. Jak otworzyłam to pudełko, to tak zapachniało, że szok. Wyperfumowane na maksa. Gratulacje Młoda! Będzie testowane - poinformowała Kubicka.

Ton wypowiedzi wskazuje, że relacje między kobietami są przynajmniej poprawne.

Baron i jego przeszłość uczuciowa

Aleksander Milwiw-Baron przez lata był związany z wieloma kobietami ze świata show-biznesu. Wśród jego partnerek wymieniano m.in. Aleksandrę Szwed, Katarzynę Grabowską, Edytę Górniak, Joannę Opozdę, Julię Wieniawę oraz Blankę Lipińską.

Każdy z tych związków był komentowany w mediach, jednak dopiero ślub z Sandrą Kubicką wydawał się początkiem stabilizacji. Mimo chwilowego kryzysu para przetrwała trudny okres i obecnie uchodzi za jedno z bardziej zgodnych małżeństw w polskim show-biznesie.

