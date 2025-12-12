Rozwód Barona i Sandry Kubickiej? Muzyk przerywa milczenie

W środę 10 grudnia media obiegły sensacyjne doniesienia o rzekomym rozwodzie Barona i Sandry Kubickiej. Plotki o zakończeniu ich związku natychmiast wzbudziły ogromne zainteresowanie wśród fanów i portali show-biznesowych. Następnego dnia, 11 grudnia, Aleksander Milwiw-Baron przerwał milczenie, publikując nagranie na swoim profilu w mediach społecznościowych. W krótkim filmie muzyk wyraźnie wyraził swoje rozczarowanie skalą zainteresowania jego życiem prywatnym.

Baron zabrał głos w sprawie plotek o rozwodzie z Sandrą Kubicką

Sandra Kubicka, żona Barona, bardzo szybko odniosła się do medialnych doniesień o rozwodzie, publikując krótkie oświadczenie na Instagramie. Wskazała w nim, że swoje życie prywatne i rodzinne chce trzymać z dala od mediów. Nie zdradziła jednak szczegółów dotyczących swojej relacji z muzykiem. Baron również zdecydował się nie komentować publicznie swojej sytuacji małżeńskiej. Zapowiedział, że nie będzie więcej sensacji.

Co do naszych prywatnych relacji z Sandrą - są one prywatne i takie pozostaną, także nie szukajcie tutaj sensacji przekazał muzyk.

Co ciekawe, na relacjach na Instagramie wyróżnił film z synem oraz Sandrą Kubicką. Baron dodał, że oboje skupiają się na tym, by ich dziecko było szczęśliwe.

Baron komentuje medialne plotki. Podjął decyzję

Baron podczas relacji na InstaStories stanowczo odniósł się do medialnych doniesień na temat swojego życia prywatnego. Podziękował za troskę i wyznał, że on i jego najbliżsi są szczęśliwi.

Znowu dużo o mnie w mediach, kompletnie tego nie potrzebuję, a wręcz tego nie chcę, ale rok w terapii dał mi zupełnie inną perspektywę na tę sytuację, dlatego po prostu to akceptuję. Niech sobie to wisi. Wszystkim zatroskanym dziękuję bardzo za dużo wiadomości, wsparcie i wiedzcie, że wszyscy jesteśmy zdrowi, uśmiechnięci, szczęśliwi wyjaśnił.

Muzyk ogłosił również, że chce teraz ograniczyć swoją obecność w mediach społecznościowych.

Postanowiłem zrobić sobie detoks od social mediów dla higieny głowy i serducha. W związku z tym ten profil zrobię prywatny. Jak ktoś będzie bardzo potrzebował wiedzieć, co u mnie, to serdecznie zapraszam. Zawsze będzie można to zrobić, natomiast troszkę przefiltruję ilość spamu na mój temat, bo tylko tak można to nazwać dodał muzyk.

Oprócz ogłoszenia cyfrowego detoksu Baron zdradził swoje plany na najbliższe dni. Zamierza wyjechać na snowboard, którego - jak przyznał - nie uprawiał od dwóch sezonów.

Pojeżdżę na snowboardzie, nie jeździłem dwa sezony, tak bardzo tego potrzebuję. To jest trochę jak taka medytacja w ruchu dla mnie zakończył.

Rozwód Barona i Sandry Kubickiej? Muzyk przerywa milczenie Instagram @alekbaron

