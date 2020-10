Baron chce wrócić do Blanki Lipińskiej? Ten szczegół może na to wskazywać!

Aleksander Baron wcale nie chciał rozstawać się z Blanką Lipińską? Muzyk z zespołu "Afromental" chce wrócić do byłej partnerki? Zwróciliśmy uwagę na coś, co może na to wskazywać! Co zrobił Aleksander Baron po tym, jak Blanka Lipińska poinformowała, że ich związek to już przeszłość, a z jej konta na Instagramie zniknęły wspólne zdjęcia z byłym partnerem?

Baron na wspólnych zdjęciach z Blanką Lipińską

Wiadomość o rozstaniu Blanki Lipińskiej i Aleksandra Barona zaskoczyła wszystkich. W mediach zawrzało kiedy okazało się, że autorka książki "365 dni" sama wypoczywa na wakacjach, chociaż wcześniej zapowiadała, że planuje podróż ze swoim partnerem. Internauci zapytali wówczas wprost, dlaczego Baron został w Polsce. Blanka Lipińska odpisała, że zainteresowani powinni zapytać o to samego Barona. Muzyk dość szybko zareagował na pytania i zdradził w swoim wpisie opublikowanym w relacji na InstaStories, że potrzebował czasu tylko dla siebie.

Każde z nas potrzebuje czasu dla siebie. Na wyciszenie po wielu dniach pracy i na pielęgnowanie swoich pasji. Dla jednych jest to sport w tropikach, dla mnie to tworzenie muzyki w moim studio. Samorealizacja jest tak samo ważna jak poczucie wolności. I w relacji i poza nią- napisał muzyk.

Wydawało się wówczas, że para przechodzi kryzys w swoim związku, ale chyba nikt nie spodziewał się tego, że już kilka godzin później Blanka Lipińska poinformuje, że rozstała się z Baronem. Była partnerka muzyka z zespołu Afromental wydała oficjalne oświadczenie opublikowane na gala.pl w którym przyznała, że kilka dni wcześniej zakończyli swój związek. Po tym, jak wiadomość o rozstaniu pary obiegła wszystkie media, Blanka Lipińska skasowała z Instagrama wszystkie zdjęcia z byłym partnerem.

Pod ostatnim zdjęciem Barona na Instagramie internauci zaczęli komentować jego rozstanie z Blanką, dlatego muzyk dość szybko zablokował komentarze pod swoją fotką. Co ciekawe, na profilu Aleksandra Barona wciąż można znaleźć wspólne zdjęcia z byłą partnerką. Czy to oznacza, że muzyk chciałby wrócić do Blanki Lipińskiej?

Zobacz także: Oto powód rozstania Blanki Lipińskiej z Baronem?! "Ona chciała wejść w kolejny etap"

Aleksander Baron zostawił w sieci zdjęcia z Blanką Lipińską.

Czy to oznacza, że chce wrócić do byłej partnerki?