Blanka Lipińska wyjechała na urlop bez Barona, wcześniej planowali ten wyjazd razem. Kryzys w związku?

Blanka Lipińska i Baron są parą od kilku miesięcy, a ich związek jest bardzo medialny. Autorka książki "365 dni" na bieżąco relacjonuje, co słychać w ich życiu prywatnym i jeszcze niedawno cieszyła się na wspólny wyjazd do Egiptu. Teraz pokazała zdjęcia z egzotycznej wyprawy, z tym, że poleciała do Egiptu sama! Na Instastories jeden z Internautów zapytał o to wprost celebrytkę i uzyskał zaskakującą, ale i wymijającą odpowiedź. Czy to oznacza, że w związku pary pojawił się pierwszy kryzys?

Blanka wyjechała do Egiptu bez Barona! Co się stało?

Blanka Lipińska umieściła obszerną relację ze swojego pobytu w Egipcie. Na początek pokazała, jak wygląda jej apartament z ogromnym tarasem na dachu i imponującym widokiem na morze. Autorka bestsellerowej powieści "365 dni" przyznała też, że miejsce, do którego się wybrała jest bezpieczne, ale zdaje sobie sprawę, że jest w kraju muzułmańskim. Szybko pojawiło się też pytanie o nieobecność Barona. Blanka Lipińska odpowiedziała:

Jak Was to tak interesuje to zapytajcie jego. Gdybym to ja nie poleciała to moglibyście o to pytać mnie.

Internauci, idąc za radą Blanki Lipińskiej zapytali wprost Aleksandra Barona, dlaczego nie wyjechał ze swoją partnerką na urlop:

Dlaczego nie jesteś z Blanką w Egipcie - jedna z Internautek zapytała wprost Barona na jego profilu na Instagramie.

Muzyk nie zdecydował się odpowiedzieć na to pytanie, ale za to jego fani stanęli za nim murem, pisząc, że to osobiste sprawy i to nietaktowne, aby o nie publicznie pytać. Niektóre Internautki nie dają za wygraną i już spekulują, że para być może przechodzi kryzys, bo Blanka też nie odpowiedziała na to pytanie, ale odesłała do Barona.

ona ciągle .mowila,że jadę we dwójkę... no ale nie nasza sprawa widocznie coś stanęło.im na drodze ... też nie ma się co.spinac bo Blanka kazała pytać Barona dlaczego nie ma go w Egipcie 😅 A ta Pani nie zapytała czy się rozstali tylko dlaczego nie w Egipcie 🤔 Blanka sama powiedziala zeby pytac Barona, wiec w czym problem?

Czyżby w związku pary pojawił się pierwszy kryzys?

Autorka "365 dni" odpowiedziała, dlaczego wyjechała sama.

Blank Lipińska na Instastories pokazała, jak spędza wieczór.

W czasie kiedy Blanka Lipińska odpoczywa w Egipcie, Baron realizuje swoje muzyczne projekty!