Blanka Lipińska i Baron rozstali się, a ich związek zakończył się po 8 miesiącach. Ta wiadomość obiegła media niespodziewania - jeszcze kilka dni temu na instagramowych profilu pisarki pojawiło się romantyczne zdjęcie z muzykiem, które zostało opatrzone wzruszającym podpisem. Skąd zatem tak nagła decyzja o zakończeniu relacji? Jak dowiedział się portal plotek.pl, autorka "365 dni" bardzo zaangażowała się w związek z Baronem - on zaś podobno chciał tylko rozrywki i nie mógł rozstać się ze swoim hulaszczym trybem życia. Sprawdźcie szczegóły!

To dlatego Blanka Lipińska rozstała się z Baronem?! "Ona chciała wejść w kolejny etap"

Związek Blanki Lipińskiej i Barona był jednym z najbardziej gorących tematów 2020 roku. Para szybko zyskała wielu sympatyków, a wieść o ich miłości odbiła się w mediach szerokim echem. Początkowo pisarka i muzyk ukrywali swoje uczucie przed światem publicznym, ale udało im się to tylko przez 1,5 miesiąca. Po tym czasie wszystko wyszło na jaw, a Blanka i Baron coraz śmielej publikowali wspólne zdjęcia i zdawali relacje ze swojego wspólnego życia.

Dziś jednak już wiemy, że to koniec! Blanka Lipińska wystosowała oświadczenie, w którym poinformowała, że jej związek z Baronem to już przeszłość.

Tak, kilka dni temu rozstaliśmy się z Aleksandrem. To dla mnie bardzo trudny czas. [...] Wielka prośba do mediów i fanów, nie róbcie z tego sensacji, dostatecznie dużo jest we mnie bólu, który staram się ukryć. Związek dwóch osób publicznych siłą rzeczy był medialny, mam nadzieję, że rozstanie takie nie będzie - napisała w oświadczeniu dla "Gali", Blanka Lipińska.

Fani zastanawiają się, co mogło być powodem tak nagłego rozstania tej dwójki. Jak udało się dowiedzieć portalowi plotek.pl, zdaniem osoby z bliskiego otoczenia pary, Blanka Lipińska bardzo zaangażowała się w związek z Baronem i chciała czegoś więcej. Muzyk podobno jednak nie chciał zrezygnować ze swojego rozrywkowego życia.

Baron wchodził w tę relację z przeświadczeniem, że to będzie dobra zabawa, a sama Blanka zdawała się go w tym upewniać. Świetnie się razem bawili, ale przez kwarantannę szybko zostali rzuceni na głęboką wodę. Okazało się, że Blanka zaangażowała się nieco bardziej, a gdy życie wróciło do normy, a Baron do swoich obowiązków i rozrywek, rzeczywistość była dla nich mniej łaskawa. Ona chciała wejść na kolejny etap i oczekiwała zaangażowania, a on zawsze był i będzie wolnym strzelcem - powiedziała w rozmowie z Plotkiem osoba z otoczenia byłej już pary.

Blanka nigdy nie kryła swoich uczuć do Barona i otwarcie mówiła, że jest w nim zakochana jak nastolatka. Muzyk zaś nie był aż tak wylewny w tym temacie. Myślicie, że brak zaangażowania ze strony Barona i jego rozrywkowy tryb życia przyczyniły się rozstania? Przypomnijmy, że według informacji uzyskanych przez portal pudelek.pl, gitarzysta miał lecieć z Blanką na wakacje do Egiptu, jednak... nie dotarł na lotnisko. Pisarka podobno do samego końca na niego czekała. Kilka dni później, pojawiła się informacja o ich rozstaniu.

Blanka Lipińska usunęła już wszystkie zdjęcia z Baronem ze swoich mediów społecznościowych. Czy to kolejny znak, że para nie rozstała się w zgodzie?