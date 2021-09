Najstarsza matka w Polsce będzie ubiegać się o 500 złotych dla swoich dzieci. Okazuje się, że Barbara Sienkiewicz, która zaledwie kilka miesięcy temu prosiła Ewę Kopacz o 500 złotych dodatku do emerytury , teraz wreszcie ma szansę na zwiększenie swojego budżetu. Aktorka w rozmowie z Faktem przyznała, że pieniądze z programu Rodzina 500+ ułatwią jej życie. Na co planuje je przeznaczyć? Okazuje się, że oprócz podstawowych zakupów Barbara Sienkiewicz planuje również wyjazd na wakacje. Od początku mówiłam, że jeśli ustawa wejdzie w życie, to wypełnię wniosek. Ponieważ ja mam bliźnięta, a stały dochód taki, a nie inny, to u mnie potrzeby rosną nieoczekiwanie. Nowe buciki dla jednego i drugiego. Poza tym dzieci zaczynają mieć tak potężne apetyty, że na jedzenie potrzeba dodatkowych pieniędzy. (...) Oprócz bieżących zakupów, w rachubę wchodzą też opłaty za żłobek. Jeżeli cokolwiek by zostało, to odłożyłabym na wakacje - wyznała najstarsza matka w Polsce Faktowi. Tabloid przypomina, że mama bliźniąt spełnia kryteria zawarte w programie PiS ponieważ jej dochód miesięczny nie przekracza 800 złotych brutto na osobę w rodzinie i dlatego należy się jej po 500 zł na każde dziecko. Przypominamy, że o Barbarze Sienkiewicz zrobiło się głośno w połowie wakacji w 2015 roku. Olgierd Łukaszewicz apelował wówczas do premier Ewy Kopacz o pomoc finansową dla najstarszej matki w Polsce, która urodziła bliźniaki. Kobieta przez jakiś czas była anonimowa, jednak już po kilku dniach Sienkiewicz na łamach jednego z tabloidów przyznała, że to właśnie ona została mamą. Sprawa aktorki, która w wieku 60 lat urodziła dzieci wywołała ogromne emocje nie tylko w kolorowej prasie, ale także wśród gwiazd, które głośno komentowały decyzję Barbary Sienkiewicz o późnym macierzyństwie. Wśród przeciwników tej decyzji znalazła się...