Barbara Sienkiewicz, która kilka miesięcy temu została najstarszą matką w Polsce, wciąż mierzy się z krytyką i atakami. Do grona osób potępiających jej decyzję o późnym macierzyństwie należy m.in. Magda Gessler. Zobacz: Magda Gessler ostro krytykuje Barbarę Sienkiewicz: "Dzieci szybko zostaną sierotami"

Barbara Sienkiewicz wypowiedziała się w „Super Expressie”. Aktorka, która kilka dni temu obchodziła 60. urodziny przekonuje, że późne macierzyństwo w dzisiejszych czasach nie powinno nikogo szokować. Co więcej, Barbara Sienkiewicz zastanawia się, dlaczego nikt nie docenia jej za decyzji:

Czułam się tak silna psychicznie i fizycznie, byłam pewna, że sobie poradzę i urodzę zdrowe dzieci. I tak było. W trakcie ciąży kwitłam, nie miałam żadnych komplikacji, pięknie wyglądałam (...) Jestem mamą, wychowuję zdrowe dzieci, więc dlaczego ludzie mnie oceniają? Może za 100 albo 200 lat mamy w późniejszym wieku będą rodziły dzieci? Skąd takie prawo? Dlaczego aż do tego stopnia? Dlaczego ludzie nie podziękowali, że ja podjęłam to wyzwanie? Dlaczego padają takie słowa? Przecież to w końcu obywatele, Polacy. Zdrowe dzieci chowające się zdrowo. Skąd tyle nienawiści?