Barbara Kurdej-Szatan zniknie z telewizji przez oskarżenia prokuratury? Wiemy, co dalej w "Projekt Cupid"

Barbara Kurdej-Szatan poruszona sytuacją na polsko-białoruskiej granicy opublikowała filmik, "na którym widać, jak funkcjonariusze straży granicznej szarpią kobiety trzymające na rękach płaczące dzieci". Pod nagraniem napisała emocjonalny post, w którym pojawiły się wulgaryzmy: „(...) To jest ku**a »straż graniczna«????? »Straż«?????????? To są maszyny bez serca, bez mózgu, bez NICZEGO!!! Maszyny ślepo wykonujące rozkazy!!!!! (...) Boli mnie serce, boli mnie cała klatka piersiowa, trzęsę się i ryczę!!!!!!! Mordercy!!!!!”, napisała Kurdej-Szatan. Reakcja w sieci była natychmiastowa! Internauci nie oszczędzali aktorki, a hejt jaki się na nią wylał, szokował: „Obraziłaś ludzi, którzy bronią naszych granic! Brak szacunku do munduru”, „Należy tę wypowiedź szanownej gwiazduni zgłosić jako mowę nienawiści gorszą niż za czasów faszystowskich” Niedługo potem sprawa została zgłoszona do prokuratury i wszczęto dochodzenie w sprawie znieważenia przez aktorkę funkcjonariuszy Straży Granicznej w czasie ich służby. Dwa dni później na Twitterze prezes TVP Jacek Kurski ogłosił natychmiastowe zakończenie współpracy z Kurdej-Szatan . Co dalej z karierą Barbary Kurdej-Sztan? Magdalena Jabłońska-Borowik w najnowszym numerze "Party. Życie gwiazd" pisze o dalszej karierze aktorki. Co z karierą Barbary Kurdej-Szatan? Barbara Kurdej-Szatan na kilka miesięcy do przodu ma zakontraktowane przedstawienia w krakowskim Teatrze Variété i warszawskim Teatrze 6. piętro. Marki współpracujące z Barbarą na Instagramie również nie zamierzają wycofywać się z płatnych zleceń. Choć o nowe oferty może być trudno, bo firmy z pewnością będą teraz uważniej śledzić każdy krok...