Barbara Kurdej-Szatan zalała się łzami na Pol’and’Rock Festival! Publiczność zareagowała

Jacek Kurski poinformował na Twitterze, że Barbara Kurdej-Szatan "nie będzie już więcej premierowo występować w TVP". Prezes Telewizji Polskiej zdradził, kiedy widzowie zobaczą ostatni odcinek "M jak miłość" z udziałem aktorki. To szokująca wiadomość dla fanów serialu i wygląda na to, że jest konsekwencją głośnego wpisu Barbary Kurdej-Szatan na temat Straży Granicznej. Barbara Kurdej-Szatan znika z "M jak miłość"! Barbara Kurdej-Szatan swoim niedawnym wpisem na temat tego, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej wywołała prawdziwą burzę w sieci. Szokujący post szybko zniknął z profilu gwiazdy "M jak miłość" , ale konsekwencje jakie niesie jego publikacja mogą być naprawdę poważne, a sprawę bada już prokuratura . Teraz okazuje się, że to nie koniec! Jacek Kurski poinformował, że aktorka nie będzie więcej premierowo występować w TVP. Obrona polskiej granicy pokazuje jak cenna jest praca polskich sluzb i wojska. W Telewizji Polskiej nie może być miejsca dla osób, które szkalując i wyzywając obrońców naszych granic, same postawiły się poza wspólnotą aksjologiczną Polaków. Kurdej-Szatan nie bedzie już więcej premierowo występować w TVP. Ze względu na wcześniej nagrany cykl, ostatni odcinek serialu z jej udziałem wyemitowany zostanie 6.12 br. Zobacz także: Gwiazda żegna się z "M jak miłość"! Poruszający wpis Jacek Kurski podkreślił, że w obecnej sytuacji bardzo ważne jest wsparcie dla wszystkich służb, które bronią granicy Polski, a kontrowersyjny wpis aktorki sprawił, że nie ma dłużej dla niej miejsca w TVP. 1/2 Obrona polskiej granicy pokazuje jak cenna jest praca polskich sluzb i wojska. W Telewizji Polskiej nie może być miejsca dla osób, które szkalując i wyzywając...