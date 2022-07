Barbara Kurdej-Szatan pochwaliła się radosną nowiną! Posypały się gratulacje 

Barbara Kurdej-Szatan jest jedną z najpopularniejszych polskich gwiazd. Kobiety kochają jej styl, a poczucie humory i uśmiech na twarzy sprawiają, że jest jednocześnie najbardziej lubianą celebrytką. Prowadząca popularne show "The Voice of Poland" w ostatnim odcinku zaprezentowała się w błyszczącej sukience, jednak tym razem to nie stylizacja zasługuje na uwagę, ale zaokrąglony brzuszek... Zobaczcie, jak gwiazda skomentował plotki o ciąży! Zobacz: Basia Kurdej-Szatan musiała wyprowadzić córkę z planu "M jak miłość"! Co takiego zrobił Rafał? Skąd podejrzenia, że Basia Kurdej-Szatan jest w ciąży? Podczas sobotniego odcinka programu "The Voice of Poland" gwiazda pojawiła się w błyszczącej sukience, która podkresliła figurę gwiazdy. Po odcinku na żywo fani aktorki masowo zaczęli jej składać gratulacje, z powodu drugiej ciąży. Pojawiły się takie komentarze... Będą bliźniaki ❓❗😀 Ja myslalam, ze ciaza, nawet do meza mowie ogladajac The Voice, ze Basia chyba w ciazy. Szatanek chyba jest w ciąży 😍😘 Gratulacje ! No właśnie, jeśli dzidziuś to gratuluję! Aktorka szybko zdecydowała odpowiedzieć na podejrzenia internautów i napisała na Instagramie: Że ciąża ? Nieeee... brzucha nie wciągnęłam albo coś mi odstawało - wyznała Barbara Kurdej- Szatan. Myślicie, że fani gwiazdy ujawnili jej tajemnicę, a może to faktycznie zbieg okoliczności i materiał źle się ułożył na brzuchu? Wyświetl ten post na Instagramie. Zaczynamy !!! Pierwszy live The Voice Of Poland !!! ✌️✌️✌️ trzymajcie kciuki za tych zdolnych wokalistów !!!! Post...