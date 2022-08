Internautka do Basi Kurdej-Szatan: "Jest pani w ciąży?". Wszystko przez fotkę z wakacji. Odpowiedziała!

Basia Kurdej-Szatan wraz z rodziną od kilku dni urzęduje na słonecznym Zanzibarze, gdzie hucznie przywitała Nowy Rok. Jak się okazuje, zdjęcia i nagrania z wakacji, którymi aktorka chętnie dzieli się w mediach społecznościowych, a także sam fakt dalekiej podróży, nie wszystkim przypadły do gustu i nawet podczas wypoczynku gwiazda musi mierzyć się z nieprzychylnymi komentarzami oraz hejtem. Tym razem jednak Barbara Kurdej-Szatan nie wytrzymała. Kiedy jedna z internautek zarzuciła jej hipokryzję, aktorka ostro zareagowała. Zobacz także: Barbara Kurdej-Szatan pokazała figurę po porodzie. Widzieliście TE zdjęcia gwiazdy "M jak miłość" w seksownej mini? Fani krytykują Barbarę Kurdej-Szatan za wyjazd na wakacje. Aktorka odpowiedziała na hejt Nagrania z pięknej plaży, lekcje nurkowania, słońce, wypoczynek w otoczeniu palm i radosny czas spędzany z bliskimi. Choć wielu fanów zazdrości Basi Kurdej-Szatan wymarzonych wakacji, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, znaleźli się i tacy, którzy na wyjazd w trakcie pandemii patrzą o wiele bardziej krytycznie. Obserwatorzy gwiazdy nie kryją swojego zniesmaczenia i zarzucają jej brak odpowiedzialności, a także hipokryzję, wytykając, że jeszcze niedawno artyści narzekali na brak pracy, a teraz wybierają się w dalekie kierunki. Po powrocie z rajskich wakacji prosimy o powstrzymanie się od publicznego lamentu, jaka to bieda dotknęła aktorów w związku z pandemią i że nie mają za co żyć. Mamy już dosyć hipokryzji "artystów". Miłych wakacji nr 47473728092 - napisała jedna z internautek. To niestety nie jedyny nieprzychylny komentarz. - Szkoda ze ludzie są tak nieodpowiedzialni - Wyjechali zwłaszcza ci, którzy nawołują do noszenia masek, trzymania dystansu i pozostania w domach - Wyjeżdżają ci co niedawno...