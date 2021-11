Anna Mucha komentuje aferę z udziałem Basi Kurdej-Szatan! Głos zabrał także Michał Wiśniewski

Barbara Kurdej-Szatan nie ma ostatnio łatwo, musi się bowiem mierzyć z kolejnymi falami hejtu. Tym razem w obronę wzięła ją koleżanka z "M jak miłość" Anna Mucha . Aktorka, która znana jest z ciętego języka - czego dowody dostarcza ostatnio w "Dance, dance, dance" - ostro rozprawia się z hejterami. O co poszło i co pisze? Zobaczcie. Zobacz także : Basia Kurdej-Szatan na okładce "Flesza"! Kiedy skończy się ten koszmar? "Koronawirus niszczy życie aktorów" Mucha broni Kurdej-Szatan Poszło o kolejny wpis Basi Kurdej-Szatan - na zamieszczonym zdjęciu siedzi wraz z mężem Rafałem w samochodzie. Obserwujący zaczęli zarzucać jej hipokryzję - z jednej strony namawia innych do zostawania w domu, z drugiej jeździ autem. Wyświetl ten post na Instagramie. #niebonadnami 💙 #lubięto @jaguarpolska #love 💙 Post udostępniony przez Basia Kurdej-Szatan (@kurdejszatan) Mar 21, 2020 o 7:58 PDT Aktorka mocno zaangażowała się w dyskusję z hejterami. Teraz w obronę koleżanki zaangażowała się Ania Mucha. Kochani, ja rozumiem, że cała ta sytuacja jest stresogenna, nieprzyjemna. Że siedzenie w domu czasami może wywoływać u niektórych stres. Czasami może weryfikować nasze oczekiwania względem życia, tudzież zderzamy się z rzeczywistością. Ale to, co do mnie dociera i sposób, w jaki atakujecie i w ogóle fakt, że atakujecie Baśkę Kurdej-Szatan, jest grubą nieprzyzwoitością - pisze. Dalej jest jeszcze mocniej: Ja rozumiem, że z ludzi wychodzi brzydkie, złe i niefajne, ale atakowanie Baśki jest po prostu niesmaczne i słabe....