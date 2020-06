Basia Kurdej-Szatan namawia Joannę Koroniewską do powrotu do "M jak miłość"! Jest odpowiedź

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor organizują na Instagramie „Domówki u Dowborów”, na które zapraszają do wspólnych rozmów znajomych aktorów. Ostatnio na słynnej domówce u Małgosi z „M jak miłość” gościła Julia Wróblewska, czyli serialowa Zosia. Kiedy do rozmowy dołączyła Basia Kurdej-Szatan od razu pojawił się temat serialu. Aktorka namawia Joannę Koroniewską na powrót do "M jak miłość"! Co odpowiedziała serialowa Małgosia?

Barbara Kurdej-Szatan chce, aby Joanna Koroniewska wróciła do "M jak miłość"?

Barbara Kurdej-Szatan pojawiła się podczas rozmowy tylko po to, aby złożyć Julii Wróblewskiej życzenia z okazji Dnia Dziecka. Jednak ten fakt sprawił, że Joanna Koroniewska zdecydowała się na szczere wyznanie i powiedziała wprost, że zazdrości relacji Joanny Chodakowskiej z Zosią i Wojtkiem:

Prawda jest taka, że jak ona tak mówi "córeczko" to aż serce mnie boli! Rozumiesz? Zaczynam być zazdrosna! Co ona tam z tobą robiła? Naprawdę cię tak przytulała i lubiła? - powiedziała Joanna Koroniewska.

Po tym wyznaniu Basia Kurdej-Szatan napisała w komentarzu, żeby Joanna Koroniewska wróciła do serialu:

Już to mówiłam, wracaj do serialu i będziemy walczyć! Będzie wesoło!

To wywołało spore zaskoczenie, tym bardziej, że Joanna Koroniewska dodała, że to nie pierwszy raz kiedy Basia Kurdej-Szatan namawia ją na powrót:

Baśka mnie bardzo namawia, to prawda - powiedziała wprost serialowa Małgosia.

Stanowcza odpowiedź Joanny Koroniewskiej jasno stawia sprawę. Na powrót Małgosi raczej nie mamy co liczyć!

Ale ja się nie wybieram, żeby nie było... - dodała na koniec Joanna Koroniewska.

Aktorka tym stwierdzeniem po raz kolejny rozwiała wątpliwości, że nie wróci do "M jak miłość"!

Losy Małgosi Mostowiak w "M jak miłość" są nie wyjaśnione. Joanna Koroniewska ma otwartą drogę powrotu.