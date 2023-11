1 z 29

Bal Fundacji TVN - Nie Jesteś Sam to coroczna jedna z największych imprez, która przyciąga tłum gwiazd. Tym razem wielki bal stacji TVN odbywa się na torze wyścigów konnych w Warszawie. Nie da się ukryć, że co rok na czerwonym dywanie podczas balu trwa prawdziwa rewia mody. Gwiazdy chwalą się pięknymi i często oryginalnymi kreacjami od polskich projektantów. Nie inaczej jest tym razem! Na balu zjawiły się największe gwiazdy i to nie tylko TVN-u, a wśród nich: Anna Lewandowska, Martyna Wojciechowska, Sara Boruc, Paulina Krupińska, Aneta Kręglicka, Małgorzata Kożuchowska, Małgorzata Rozenek, Agnieszka Woźniak-Starak, Izabela Janachowska, Zosia Ślotała, Katarzyna Zielińska. Kto jeszcze?

