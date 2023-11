Gdy zaczął się konflikt między Kingą Rusin a Małgorzatą Rozenek, wszyscy zaczęli zadawać sobie pytanie, czy gwiazdy spotkają się podczas corocznego balu Fundacji TVN Nie Jesteś Sam, który odbędzie się dziś, 15 września. Jak udało nam się dowiedzieć, Małgorzata Rozenek i Radek Majdan planują pojawić się na balu. Czy zjawi się na nim również Kinga Rusin, która od wielu lat wspiera fundację? Poznaliśmy już odpowiedź!

Kinga Rusin wydała nowe oświadczenie na swoim Instagramie. Gwiazda wytłumaczyła, dlaczego zdecydowała się w piątek usunąć posty dotyczące Małgorzaty Rozenek, która w jednym z wywiadów zarzuciła jej, że wykorzystuje walkę o prawa zwierząt do promocji swoich kosmetyków. Kinga odpowiedziała jej ostrymi oświadczeniami, nazwała "wypindrzoną, sztuczną lalą" i rozpętała się afera. Ostatecznie zakończyła się ona tym, że zarówno Kinga, jak i Radek Majdan, który na Instagramie bronił swojej żony, usunęli kontrowersyjne wpisy. Kinga teraz tłumaczy, dlaczego usunęła swój wpis.

Kończę spór personalny w którym broniłam mojego dobrego imienia. Dziękuję za wspaniałe wsparcie dziesiątek tysięcy ludzi (w sumie ponad 100 tysięcy polubień postów). Zdecydowałam się jednak skasować te oświadczenia bo zaczęły przesłaniać rzeczy najważniejsze.

Razem pozostajemy w walce o przyrodę i prawa zwierząt. Podobnie jak Wy nie jestem radykalna, stosuję to co nazwałam Moim Minimum Ekologicznym.Każdy z nas konsumentów może BEZ WYSIŁKU i DYSKOMFORTU i wielkich poświęceń codziennie w jakiś sposób przyczynić się do poprawy sytuacji zwierząt i planety.

Łatwo zrezygnować z marek kosmetyków testowanych na żywych zwierzętach. Łatwo zrezygnować z naturalnych futer. Są alternatywy i są nawet tańsze. Niestety, trudniej zrezygnować z galanterii skórzanej ale niektórzy robią to coraz częściej. Ja np. jeszcze nie zdecydowałam się na ten krok. Ale za to nie jem mięsa. O innych kwestiach (np. samochody czy jeździectwo) będę się jeszcze wypowiadać.