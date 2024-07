Już za parę godzin odbędzie się długo wyczekiwany pokaz duetu Paprocki & Brzozowski. A my już teraz mamy dla was kilka zdjęć z backstage, gdzie właśnie trwają przygotowania do wielkiego show.

W tym sezonie Paprocki & Brzozowski, stawiają na naturalność w połączeniu z seksapilem. Piękny makijażw w stylu nude, a do tego seksowne, czerwone paznokcie. My kochamy te niedopowiedzenia i ten szałowy kontrast. A wy, co o tym sądzicie?

Więcej zdjęć z pokazu, stylizacji gwiazd i fotografii zza kulis już niedługo na naszym serwisie. A tym, którzy dzisiaj wybierają się na pokaz duetu Paprocki & Brzozowski, życzymy udanych, modowych doznań!

Zobaczcie więcej zdjęć backstage z pokazu Paprocki & Brzozowski: