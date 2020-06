Niedawno Doda zdradziła obsadę kontrowersyjnej ekranizacji "Dziewczyn z Dubaju". Jako producentka zapowiedziała, że obraz będzie opierał się nie tylko na książce Piotra Krysiaka o tym samym tytule, ale również na ogromie materiałów na podstawie rozmów z dziewczynami, które zasmakowały w luksusowym życiu jako ekskluzywne kobiety do towarzystwa, osobami, które zajmowały się werbowaniem nowych twarzy do szokującego biznesu oraz policją, która prowadziła tę sprawę.

Kontrowersyjny film o głośnym seksskandalu, tzw. "aferze dubajskiej", ma być autentyczny, więc również sceny seksu i orgie będą autentyczne. W produkcji nie będzie półśrodków. Kto zdecydował się na tak odważne sceny?

"Dziewczyny z Dubaju" z aktorami pornograficznymi

"Dziewczyny z Dubaju" to zdecydowanie jedna z najbardziej kontrowersyjnych premier, które wejdą do kin w najbliższym czasie. W obsadzie nie brakuje znakomitych nazwisk polskiego kina. Na ekranie zobaczymy m. in. Katarzynę Figurę, Jana Englerta i Beata Ścibakównę-Englert, Paulinę Gałązkę, Katarzynę Sawczuk, Olgę Kalicką, Annę Karczmarczyk i Józefa Pawłowskiego.

Kilka dni temu na profilu Marii Sadowskiej pojawiło się zdjęcie Dody, na którym widać, jak na planie ogląda pornograficzne zdjęcia. Fani byli zszokowani, że również takie sceny nie będą pominięte w ekranizacji. Doda postanowiła zaspokoić ciekawość fanów i wypowiedziała się na temat ostrych scen seksu, które pojawią się w filmie. Zapowiedziała, że orgie będą zagrane autentycznie. Którzy aktorzy zgodzili się na odegranie tak kontrowersyjnych scen? Doda zdradziła tajemnice na swoim Instastory:

Wysyłacie mi sporo wiadomości na temat tych aktorów pornograficznych, których zatrudniliśmy w naszym filmie z zapytaniami czy to prawda? Szczerze mówiąc dziwi mnie wasza reakcja, ponieważ wydaje mi się, to dosyć oczywiste, że sceny autentycznego seksu będą odgrywane przez profesjonalistów w tej dziedzinie czyli aktorów pornograficznych. Może ja nie mam takich emocji w związku z tym, ponieważ to dla mnie oczywiste, że zatrudniamy profesjonalistów i później też dla Was widzów fajniejsze jest, że oglądając orgie w Dubaju, i wiecie, że ona naprawdę miała miejsce a nie że jest udawana i symulowana.

To będzie zdecydowanie mocna premiera. Za produkcję "Dziewczyn z Dubaju" odpowiadają Doda oraz Emil Stępień. Reżyserią zajmuje się Maria Sadowska, a scenariuszem Mitja Okorn. Będzie gorąco!

"Dziewczyny z Dubaju" trafią do kin już w styczniu 2021 roku. Zdjęcia do kontrowersyjnej produkcji ruszyły w tym miesiącu.

Doda zapowiedziała, że w filmie pojawią się autentyczne sceny seksu, które zostaną odegrane przez profesjonalnych aktorów pornograficznych. Afera dubajska, która kilka lat temu wstrząsnęła Polską zostanie dokładnie przedstawiona. Zamieszane były w nią znane celebrytki.

Nie boję się pozwów, liczę na nie! - powiedziała niedawno Doda w rozmowie z Party.pl, a ona nie rzuca słów na wiatr.

To będzie mocna premiera!