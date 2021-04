Archie poszedł do przedszkola! Tylko spójrzcie na ogromny brzuszek Meghan Markle. Poród zbliża się wielkimi krokami

Meghan Markle ostatnie dwa tygodnie spędziła sama z synem, a książę Harry przebywał w Wielkiej Brytanii z racji pogrzebu swojego dziadka, księcia Filipa. Meghan nie mogła polecieć i została z Archiem w Kalifornii z racji zaawansowanej ciąży. W sieci pojawiły się nowe zdjęcia byłej już księżnej i widać, że ciążowwy brzuszek jest już ogromny. Poród zbliża się wielkimi krokami! Na nowym zdjęciu nie tylko Meghan zwraca uwagę, ale również Archie! Chłopiec jest już naprawdę duży i zaczyna przygodę z przedszkolem. Co za uroczy widok...

Syn Meghan Markle i Harry'ego poszedł do przedszkola! Archie to już duży chłopiec

Archie Harrison przyszedł na świat w maju 2019 roku i niebawem będzie świętował swoje drugie urodziny. Wygląda na to, że ta uroczystość może odbyć się w czasie, kiedy Meghan urodzi kolejne dziecko. Córeczka Sussexów już niebawem przyjdzie na świat, a na nowych zdjęciach Markle widać, że poród zbliża się wielkimi krokami, a brzuszek jest już ogromny.

Młoda mama zdecydowała się na poważny krok i zapisała synka do przedszkola. Archie to już naprawdę duży chłopak i wygląda niemal jak mały książę Harry! Podobieństwo do taty zaskakuje. Teraz czekamy na pierwsze zdjęcia córeczki Meghan i Harry'ego, jednak biorąc pod uwagę fakt, jak bardzo para chroni swoją prywatność na pierwsze fotografie dziewczynki przyjdzie nam trochę poczekać.

Tymczasem spójrzcie na zdjęcie Meghan i Archiego! Co za uroczy widok...

Zobacz także: William i Harry przełamali lody? „To moment po pogrzebie, z którego najbardziej ucieszyłby się książę Filip”

Jeszcze niedawno Archie był słodkim bobasem, a teraz chłopiec zaczyna już przygodę z przedszkolem.

Instagram/ Save The Children UK

Pamiętacie pierwsze zdjęcie Archiego? Czekał na nie niemal cały świat!