Anna Skura urodziła! Blogerka, działająca pod szyldem "What Anna Wears", pochwaliła się swoim szczęściem na Instagramie. Celebrytka, którą widzowie mogą kojarzyć z programu "Agent - Gwiazdy", zdradziła, że poród był dla niej koszmarem. To właśnie dlatego wstrzymywała się z poinformowaniem fanów o narodzinach uroczej córeczki. Anna Skura zrobiła to dopiero tydzień później, gdy doszła już do siebie.

Blogerka nie zakrywa twarzy swojej córeczki, tak jak robi to wiele polskich gwiazd. Do tej pory jednak celebrytka nie wyjawiła, jakie imię otrzymała dziewczynka. Blogerka nazywała swoją pociechę "Minionkiem". Aż do teraz. Na Instagramie "What Anna Wears" pojawiły się właśnie urocze zdjęcia z pierwszej sesji zdjęciowej małej księżniczki. Przy okazji Anna Skura pochwaliła się, jak nazwała swoją córeczkę. Musimy przyznać, że to imię jest dla nas sporym zaskoczeniem! Zobaczcie naszą galerię i dowiedzcie się więcej!

