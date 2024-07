Anna Samusionek skoczyła ze spadochronem

1 z 11

Tego się nie spodziewaliśmy! W show-biznesie nie brakuje gwiazd, które mają słabość do sportów ekstremalnych, ale nie wiedzieliśmy, że miłośniczką takiego sposobu na podniesienie adrenaliny jest... Anna Samusionek.

Celebrytka niedawno postanowiła skoczyć ze spadochronem i nie był to jej pierwszy raz. Na swoim blogu wyznała, że myśli poważnie o tym, aby zrobić kurs spadochroniarski, bo emocje jakie dostarczają jej skoki na spadochronie są nie do opisania. Samusionek twierdzi, że jest to doskonały sposób, aby zapomnieć o wszelkich stresach i zmartwieniach.



Chwila, w której stoisz na skraju samolotu, gdy wiesz, że za sekundę znajdziesz się w powietrzu walcząc z potężną siłą grawitacji, powoduje taki przypływ adrenaliny, że zapominasz o wszelkich stresach, kłopotach czy zmęczeniu! A potem lot trwający kilkadziesiąt sekund, choć masz wrażenie, że mija co najmniej kilka minut. Coś nieprawdopodobnego! Pędzące powietrze rozpłaszcza ci twarz, na dłoniach czujesz opór niemal jak w wodzie. Po otwarciu spadochronu ze spokojem zaczynasz podziwiać niekończący się horyzont, który wyraźnym łukiem oddziela ziemię od nieba, a piękna tego widoku nie oddadzą żadne zdjęcia ani film. To trzeba zobaczyć na własne oczy! - opisuje na blogstar.pl

Wprawdzie Ania twierdzi, że zdjęcia nie są w stanie oddać cudowności takiego skoku, ale mimo to zdecydowała się zaprosić na to wydarzenie profesjonalnego fotografa. Efekty jego pracy podziwiajcie w galerii poniżej: