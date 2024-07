Anna Przybylska za kulisami reklamy Play

1 z 7

Ostatni rok nie był łatwy dla Anny Przybylskiej. Premiery filmowe z jej udziałem przyćmiła wiadomość o chorobie, która stała się początkiem wojny aktorki z paparazzi i głośnym domaganiem się praw do prywatności. Ostatecznie sytuacja została ustabilizowana, a my mogliśmy coraz częściej oglądać ją uśmiechniętą i radosną na zdjęciach, które publikowała na Instagramie. Teraz jednak aktorka wraca do pracy. Przypomnijmy: Przybylska podpisała lukratywny kontrakt. Wystąpi w dużej kampanii reklamowej

Reklama Play z Anną zadebiutuje już w najbliższy piątek, a tymczasem gwiazda podzieliła się kilkoma zdjęciami zza kulis. Widać na nich, że powrót do pracy ma na nią zbawienny wpływ, a na planie panowała niezwykle ciepła i pełna humoru atmosfera. Na jednej z fotek Przybylska pozuje z dzieckiem, ale chłopiec nie jest jej synem - to tylko mały statysta. Zdjęcia sugerują, że w reklamie zobaczymy Annę w kilku odsłonach i jesteśmy ciekawi, co producenci słynnych spotów wymyślą tym razem.

Tak za kulisami nowej reklamy pracuje Anna Przybylska: