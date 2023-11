10 z 15

Tomasz Kammel

Tomasz Kammel to cudowne dziecko TVP. Aż trudno połapać się w programach, które miał przyjemność poprowadzić od 1997 roku, kiedy to dołączył do zespołu gwiazd z Woronicza. Najpopularniejsze z nich to między innymi "Randka w ciemno", gdzie zastąpił Jacka Kawalca oraz "Teleexpress". Tomasz Kammel prowadził też festiwale muzyczne, w tym również Sopot Festival i festiwal w Opolu. Obecnie możemy go oglądać między innymi w show "Kocham Cię, Polsko" oraz w "The Voice of Poland".