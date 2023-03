Doda wystąpiła w "Pytaniu na śniadanie". Tłum fanów przywitał artystkę. ZDJĘCIA

Marek Sierocki w "Pytaniu na śniadanie" ujawnił w piątek nazwiska dziesięciu finalistów Krajowych Eliminacji do Konkursu Piosenki Eurowizji 2022 w Turynie. Już 19 lutego na antenie TVP odbędzie się koncert, podczas którego jury i widzowie wybiorą zwycięzcę - reprezentanta Polski na konkursie Eurowizji 2022. Wśród nazwisk dominują artystki, ale na liście zabrakło Dody. Dlaczego wokalistka, która budzi tyle emocji, nie ma szansy na udział w preselekcjach? Jest szansa na "dziką kartę"? Burza w komentarzach po ujawnieniu 10 kandydatów do Krajowych Eliminacji Konkursu Eurowizji 2022 Tegoroczne Krajowe Eliminacje do Konkursu Eurowizji 2022 odbędą się na innych zasadach. TVP zdecydowała, że wyboru reprezentanta Polski dokonają: jury oraz widzowie. Lista kandydatów została zaprezentowana w "Pytaniu na śniadanie" i od razu wzbudziła ogromne kontrowersje. Po pierwsze internauci są zaskoczeni wyborem artystów i nie ukrywają, że wśród nich nie ma "czarnego konia". To nie wszystko! Pod postem z nazwiskami finalistów internauci pytają, co z Dodą? Dlaczego gwiazdy nie było na liście startowej i wśród kandydatów, którzy walczą o udział w konkursie Eurowizji 2022? Gdzie Doda? 😢 Chcemy „Dzikiej Karty” dla Dody!!!! Przecież to Doda ma największe szanse!!😢 Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez eurowizja.org | OGAE Poland (@eurowizjaorg) Zobacz także: Eurowizja 2022: Krajowe preselekcje w lutym? TVP zmienia zasady wyboru...